Переговори України та РФ в Абу-Дабі завершилися з "натяками на безвихідь": у чому причина, — NYT

Попри дипломатичні зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів в Абу-Дабі став обміни військовополоненими між сторонами. Проте основні суперечливі питання у мирній угоді залишаються нез'ясованими.

Офіційно сторони не розголошували подробиць про те, що обговорювалося за зачиненими дверима. Однак куди гучнішим повідомленням від Кремля стала чергова масована атака на енергоінфраструктуру України, що відбулася у ніч на 3 лютого, пише видання The New York Times.

Про які результати оголосили сторони після зустрічей

Україна та Росія, як очікувалося, на переговорах в Абу-Дабі мали зосередитися на двох основних питаннях, що залишилися на шляху до укладення мирної угоди. Це статус контрольованої Україною території на Донбасі та гарантіях безпеки після війни для Києва.

Після завершення переговорів українська сторона назвала їх "конструктивними" й висловила вдячність США та ОАЕ за їх організацію. У той час спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф спробував представити результати зустрічей у позитивному світлі, зосередившись на обміні полоненими між Україною та Росією.

"Хоча ще багато роботи попереду, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні", — заявив Віткофф.

Він також додав, що тристоронні переговори США, України та РФ продовжаться та "очікується додатковий прогрес найближчими тижнями".

Кремль вважає, що не повинен йти на компроміси

Можливою причиною відсутності відчутного прогресу у переговорах аналітики вважають те, що РФ не готова до компромісів. Кремль переконаний, що перемагає на полі бою, попри повільне просування.

Публічно РФ досі не відійшла від вимог, озвучених раніше, й прагне захопити весь український Донбас. У четвер, 5 лютого, РФ також "подвоїла вимоги", наполягаючи також на визнанні Донбасу російським усіма іншими країнами.

"Москва також виступає проти будь-яких гарантій безпеки для України, які означатимуть присутність західних солдатів у країні або членство в НАТО", — пише видання.

Україна тим часом відмовляється віддати РФ території, які утримує.

"Дії РФ під час тристоронніх переговорів показують, що президент Володимир Путін навчився говорити пану Трампу те, що той хоче почути — "підштовхувати мене", як висловився американський президент — продовжуючи водночас розв'язувати війну в Україні", — йдеться у матеріалі.

Водночас експерти, зокрема провідний український політичний аналітик Володимир Фесенко, кажуть, що не очікували значного прориву від цих перемовин, а їх називають більше "проміжними".

Нагадаємо, 5 лютого після переговорів голова української делегації Рустем Умєров анонсував наступні зустрічі сторін, які можуть відбутися у США.

Дональд Трамп 5 лютого заявив, що врятував Україну та Росію від ядерної війни.