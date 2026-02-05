"Я запобіг ядерній війні": Трамп заявив, що врятував Україну та РФ від армагеддону

Президент США Дональд Трамп стверджує, що він і його адміністрація запобігли кільком ядерним конфліктам у світі. Зокрема, за його словами, він не дав спалахнути атомній війні між Україною та РФ.

Допис про запобігання ядерним війнам Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social. Крім України та Росії, американський президент також поставив собі в заслугу недопущення використання ядерного озброєння у війнах між Іраном й Ізраїлем та Індією й Пакистаном.

При цьому Трамп розкритикував дію "СНО" — російсько-американський договору про контроль над ядерним озброєнням — та назвав його погано укладеною угодою, яка грубо порушується. На його погляд, американські ядерні фахівці повинні працювати над новим, вдосконаленим і модернізованим договором, який зможе діяти ще довгий час.

Також він назвав США "найпотужнішою країною у світі" та заявив, що повністю відновив американські збройні сили ще протягом свого першого президентського терміну у 2017-2021 роках, включно з відновленням ядерної зброї та створенням нової.

"Я також додав Космічні сили, і зараз продовжуємо відновлювати наші збройні сили на рівні, небаченому раніше. Ми навіть додаємо лінкори, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Другої світової війни — "Айова", "Міссурі", "Алабама" та інші", — розповів Трамп.

Трамп у власній мережі Truth Social висловився про ядерні війни Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 лютого президент США Дональд Трамп казав, що війна в Україні близька до завершення. За його словами, російсько-українська війна або громадянська війна в Судані можуть стати наступним конфліктом, завершеним за американського сприяння.

4 лютого, коментуючи порушення РФ енергетичного перемир'я в Україні, Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін "дотримав свого слова", оскільки перерва нібито "тривала з неділі до неділі".