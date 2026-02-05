"Я предотвратил ядерную войну": Трамп заявил, что спас Украину и РФ от армагеддона

Президент США Дональд Трамп утверждает, что он и его администрация предотвратили несколько ядерных конфликтов в мире. В частности, по его словам, он не дал вспыхнуть атомной войне между Украиной и РФ.

Сообщение о предотвращении ядерных войн Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social. Кроме Украины и России, американский президент также поставил себе в заслугу недопущение использования ядерного вооружения в войнах между Ираном и Израилем и Индией и Пакистаном.

При этом Трамп раскритиковал действие "СНВ" — российско-американский договора о контроле над ядерными вооружениями — и назвал его плохо заключенным соглашением, которое грубо нарушается. На его взгляд, американские ядерные специалисты должны работать над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который сможет действовать еще долгое время.

Также он назвал США "самой мощной страной в мире" и заявил, что полностью восстановил американские вооруженные силы еще в течение своего первого президентского срока в 2017-2021 годах, включая восстановление ядерного оружия и создание нового.

"Я также добавил Космические силы, и сейчас продолжаем восстанавливать наши вооруженные силы на уровне, невиданном ранее. Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что бороздили моря во время Второй мировой войны — "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие", — рассказал Трамп.

Трамп в собственной сети Truth Social высказался о ядерных войнах в собственной сети Truth Social Фото: скриншот

Напомним, 5 февраля президент США Дональд Трамп говорил, что война в Украине близка к завершению. По его словам, российско-украинская война или гражданская война в Судане могут стать следующим конфликтом, завершенным при американском содействии.

4 февраля, комментируя нарушение РФ энергетического перемирия в Украине, Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "сдержал свое слово", поскольку перерыв якобы "длился с воскресенья до воскресенья".