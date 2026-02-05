"Мы почти сделали это": Трамп заявил, что война в Украине близка к завершению (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия чрезвычайно близки к завершению войны. По его словам, Штаты приблизились к тому, чтобы привести стороны к перемирию.

О войне в Украине Дональд Трамп вспомнил во время речи на 74-м ежегодном Национальном молитвенном завтраке, который традиционно посещает каждый президент США со времен Дуайта Эйзенхауэра. Перед тем он также заявил о намерении завершить гражданскую войну в Судане — стране на севере Африки.

"Я упорно работаю, чтобы прекратить эту войну. Мы очень близки к завершению. Это будет девятая", — сказал Трамп.

По его словам, война в Судане будет девятой по счету, которые он якобы закончил, если не удастся сперва добиться мирного соглашения между РФ и Украиной.

"Но мы работаем упорно, чтобы завершить эту войну, и мы очень близки к этому. Мы почти сделали это", — сказал американский лидер.

Трамп заявил о близком завершении российско-украинской войны. На видео с 1:30:29.

Напомним, в интервью от 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский объяснял, как Дональд Трамп может влиять на РФ в переговорах. По его словам, российский диктатор Владимир Путин боится только президента США, поэтому тот может применять санкции и влиять на Кремль через экономику и вооружение.

В Foreign Policy 4 февраля писали, что в Белом доме считают торговлю с Россией гарантией скорейшего завершения войны в Украине. Однако эксперты считают, что это убеждение Трампа не имеет под собой оснований, поскольку деньги для Кремля не стоят выше того, что он считает своими интересами безопасности.