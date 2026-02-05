"Ми майже зробили це": Трамп заявив, що війна в Україні близька до завершення (відео)
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія надзвичайно близькі до завершення війни. За його словами, Штати наблизилися до того, щоб привести сторони до перемир'я.
Про війну в Україні Дональд Трамп згадав під час промови на 74-му щорічному Національному молитовному сніданку, який традиційно відвідує кожен президент США з часів Дуайта Ейзенхауера. Перед тим він також заявив про намір завершити громадянську війну в Судані — країні на півночі Африки.
"Я наполегливо працюю, щоб припинити цю війну. Ми дуже близькі до завершення. Це буде дев'ята", — сказав Трамп.
За його словами, війна в Судані буде дев'ятою за рахунком, які він нібито закінчив, якщо не вдасться спершу домогтися мирної угоди між РФ і Україною.
"Але ми працюємо наполегливо, щоб завершити цю війну, і ми дуже близькі до цього. Ми майже зробили це", — сказав американський лідер.
Нагадаємо, в інтерв'ю від 4 лютого президент України Володимир Зеленський пояснював, як Дональд Трамп може впливати на РФ у переговорах. За його словами, російський диктатор Володимир Путін боїться лише президента США, тому той може застосовувати санкції та впливати на Кремль через економіку та озброєння.
У Foreign Policy 4 лютого писали, що в Білому домі вважають торгівлю з Росією гарантією якнайшвидшого завершення війни в Україні. Проте експерти вважають, що це переконання Трампа не має під собою підстав, оскільки гроші для Кремля не стоять вище за те, що він вважає своїми безпековими інтересами.