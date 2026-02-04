У Білому домі торгівлю з РФ вважають гарантією якнайшвидшого завершення війни в Україні, — Foreign Policy

Впевненість адміністрації Дональда Трампа в тому, що відновлення торговельних зв'язків між США і Росією допоможе завершити війну в Україні та запобіжить її відновленню, гарантуючи стабільний мир, не має під собою реальних підстав.

У Білому домі впевнені, що відновлення економічних відносин між США і РФ сприятиме якнайшвидшому припиненню війни і стабільному миру, а також збагаченню американських інвесторів. Однак експерти вважають інакше, пише Foreign Policy.

Гроші не стоять вище за те, що Кремль вважає своїми основними інтересами в галузі безпеки, каже Тетяна Станова, старша наукова співробітниця аналітичного центру Carnegie Russia Eurasia Center і засновниця сайту російського політичного аналізу R.Politik.

За її словами, будь-які дії США, які могли б загрожувати російській безпеці — а історично це означало все, що завгодно, від розміщення військ у Прибалтиці до встановлення систем протиракетної оборони в Румунії — однаково викликали б тривогу в Москви.

З нею згоден Чарльз Гекер, консультант з геополітичних ризиків, який з 2000 до 2008 року був керуючим партнером Control Risks у Москві:

"Ось ми знову думаємо, що бізнес може трансформувати політичні відносини. І я думаю, що відповідь на це припущення така: насправді, ні, це неможливо".

Кріс Віфер, генеральний директор Macro-Advisory, консалтингової компанії, що займається аналізом російської економіки, підкреслює, що інвестиції в Росію "будуть дуже, дуже складним середовищем протягом дуже довгого часу".

"Навіть якщо завтра буде оголошено мир, високі військові витрати Росії, ймовірно, збережуться, щоб компенсувати величезні втрати солдатів і техніки на Україні. Буде лише дуже поступовий перерозподіл державних ресурсів на відновлення економіки", — упевнений він.

На думку Еда Верони, який раніше обіймав керівну посаду в ExxonMobil Russia і колишнього глави американо-російської ділової ради, незважаючи на те, що в серпні 2025 року, коли відбулася мирна зустріч із Трампом щодо України, Путін підписав закон, який полегшить ExxonMobil повернення частки у великих газових інвестиціях, американські компанії не кинуться на російський ринок.

"Я не думаю, що компанії захочуть заплямувати свою репутацію заради вигідних торгових можливостей, особливо якщо санкції все ще діють, якщо не з боку США, то з боку Європейського союзу. Більшість почекають, поки не переконаються, що ризик нового спалаху війни мінімальний", — сказав Віфер.

У грудні минулого року адміністрація президента США передала європейським союзникам секретний план, який водночас пропонує шляхи відновлення України та поступового повернення Росії у світову економіку. Документи передбачають використання заморожених російських активів для масштабних інвестицій і вже викликали жваві дискусії між Вашингтоном та його європейськими партнерами.

Також повідомлялося, що ЄС запропонував використати 105 млрд доларів заморожених російських активів для підтримки України, але США закликали заблокувати це, пропонуючи спрямувати кошти на мирну угоду, а не на війну.