В Белом доме торговлю с РФ считают гарантией скорейшего завершения войны в Украине, – Foreign Policy

Уверенность администрации Дональда Трампа в том, что возобновление торговых связей между США и Россией поможет завершить войну в Украине и предотвратит ее возобновление, гарантируя стабильный мир, не имеет под собой реальных оснований.

В Белом доме уверены, что возобновление экономических отношений между США и РФ будет способствовать скорейшему прекращению войны и стабильному миру, а также обогащению американских инвесторов. Однако эксперты считают иначе, пишет Foreign Policy.

Деньги не стоят выше того, что Кремль считает своими основными интересами в области безопасности, говорит Татьяна Становая, старший научный сотрудник аналитического центра Carnegie Russia Eurasia Center и основатель сайта российского политического анализа R.Politik.

По ее словам, любые действия США, которые могли бы угрожать российской безопасности — а исторически это означало все что угодно, от размещения войск в Прибалтике до установки систем противоракетной обороны в Румынии — все равно вызвали бы тревогу у Москвы.

С ней согласен Чарльз Хекер, консультант по геополитическим рискам, который с 2000 по 2008 год был управляющим партнером Control Risks в Москве:

"Вот мы снова думаем, что бизнес может трансформировать политические отношения. И я думаю, что ответ на это предположение таков: на самом деле, нет, это невозможно".

Крис Уифер, генеральный директор Macro-Advisory, консалтинговой компании, занимающейся анализом российской экономики, подчеркивает, что инвестиции в Россию "будут очень, очень сложной средой в течение очень долгого времени".

"Даже если завтра будет объявлен мир, высокие военные расходы России, вероятно, сохранятся, чтобы компенсировать огромные потери солдат и техники на Украине. Будет лишь очень постепенное перераспределение государственных ресурсов на восстановление экономики", – уверен он.

По мнению Эда Вероны, ранее занимавшего руководящую должность в ExxonMobil Russia и бывшего главы американо-российского делового совета, несмотря на то, что в августе 2025 года, когда состоялась мирная встреча с Трампом по Украине, Путин подписал закон, который облегчит ExxonMobil возвращение доли в крупных газовых инвестициях, американские компании не ринутся на российский рынок.

"Я не думаю, что компании захотят запятнать свою репутацию ради выгодных торговых возможностей, особенно если санкции все еще действуют, если не со стороны США, то со стороны Европейского союза. Большинство подождут, пока не убедятся, что риск новой вспышки войны минимален", — сказал Уифер.

В декабре прошлого года администрация президента США передала европейским союзникам секретный план, который одновременно предлагает пути восстановления Украины и постепенного возвращения России в мировую экономику. Документы предусматривают использование замороженных российских активов для масштабных инвестиций и уже вызвали оживленные дискуссии между Вашингтоном и его европейскими партнерами.

Также сообщалось, что ЕС предложил использовать 105 млрд долларов замороженных российских активов для поддержки Украины, но США призвали заблокировать это, предлагая направить средства на мирное соглашение, а не на войну.