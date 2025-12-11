США предлагают вернуть Россию в мировую экономику, но Европа не в восторге, — WSJ

Администрация США передала европейским союзникам секретный план, который одновременно предлагает пути восстановления Украины и постепенного возвращения России в мировую экономику. Документы предусматривают использование замороженных российских активов для масштабных инвестиций и уже вызвали оживленные дискуссии между Вашингтоном и его европейскими партнерами.

По данным The Wall Street Journal, план был передан в виде одностраничных приложений, в которых подробно описаны ключевые проекты. Среди них — строительство нового центра обработки данных на Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем российских войск, а также ряд других инвестиционных инициатив в Украине на общую сумму около 200 миллиардов долларов.

Кроме этого, документы определяют долгосрочную стратегию восстановления российской экономики. Американские компании должны инвестировать в ключевые сектора — от добычи редкоземельных ресурсов до нефтегазовых проектов в Арктике — а также способствовать восстановлению поставок энергоресурсов в Европу и другие регионы мира.

Европейские чиновники встретили эти предложения с осторожностью. Один из них сравнил их с фантазиями Трампа вроде курортной Ривьеры, другой назвал план "экономической Ялтой", намекая на риски перераспределения сфер влияния.

В Белом доме подчеркивают, что главная цель США — ускорить мирный процесс в Украине. Президент Дональд Трамп уже обсудил инициативы по телефону с лидерами Франции, Германии и Великобритании, а также не исключает личного участия во встрече в Европе в ближайшие выходные.

После российского вторжения в 2022 году многие европейские страны резко сократили закупки российского газа, пытаясь ослабить Кремль и уменьшить собственную зависимость от стратегического соперника. Теперь, в контексте нового американского плана, они осторожно смотрят на возможность восстановления экономических потоков с Россией и настаивают на том, чтобы замороженные активы Кремля были использованы прежде всего для поддержки Украины. Европейские правительства хотят, чтобы эти средства шли на финансирование критически важных потребностей Киева, в частности закупку вооружений и поддержку бюджета, пока страна ведет войну и борется с нехваткой ресурсов.

Как пишет издание, конфликт вокруг плана США уже давно выходит за рамки военных вопросов. Он затрагивает экономические интересы и ставит американские и европейские подходы в прямое противостояние: компании, близкие к администрации Трампа, имеют шанс получить значительную выгоду, тогда как европейские страны боятся, что Россия получит передышку и восстановит экономическую и военную мощь.

Германия и другие европейские государства также подчеркнули, что санкции запрещают любые операции, связанные с восстановлением "Северного потока", и относятся к американским инициативам с осторожным скепсисом. По оценкам западных разведок, Россия уже шесть месяцев находится в рецессии, а сочетание войны и экономического контроля создает серьезные риски для банковской системы

Зато американские чиновники отметили, что их модель способна увеличить объем инвестиций до 800 миллиардов долларов благодаря участию руководителей финансовых компаний и частных инвесторов.

В общем, суть американской концепции заключается в философии "бизнес ради мира", где экономические и энергетические взаимосвязи становятся фундаментом стабильности. Например, украинские центры обработки данных будут получать электроэнергию от Запорожской АЭС. И все же канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с лидерами Франции, Великобритании и Украины выразил открытый скепсис относительно американских предложений.

Напомним, по данным ISW, Путин активизировал заявления о "стабильности" экономики России, пытаясь показать ее способность вести длительную войну, тогда как аналитики считают это информационной кампанией для сокрытия реальных проблем.

Также Фокус писал, что ЕС предложил использовать 105 млрд долларов замороженных российских активов для поддержки Украины, но США призвали заблокировать это, предлагая направить средства на мирное соглашение, а не на войну.