США пропонують повернути Росію у світову економіку, але Європа не в захваті, — WSJ

Адміністрація США передала європейським союзникам секретний план, який одночасно пропонує шляхи відновлення України та поступового повернення Росії до світової економіки. Документи передбачають використання заморожених російських активів для масштабних інвестицій і вже спричинили жваві дискусії між Вашингтоном та його європейськими партнерами.

За даними The Wall Street Journal, план був переданий у вигляді односторінкових додатків, у яких детально описані ключові проєкти. Серед них — будівництво нового центру обробки даних на Запорізькій атомній електростанції, що наразі перебуває під контролем російських військ, а також низка інших інвестиційних ініціатив в Україні на загальну суму близько 200 мільярдів доларів.

Окрім цього, документи окреслюють довгострокову стратегію відновлення російської економіки. Американські компанії мають інвестувати у ключові сектори — від видобутку рідкісноземельних ресурсів до нафтогазових проєктів в Арктиці — а також сприяти відновленню постачання енергоресурсів до Європи та інших регіонів світу.

Європейські чиновники зустріли ці пропозиції з обережністю. Один з них порівняв їх із фантазіями Трампа на кшталт курортної Рів’єри, інший назвав план "економічною Ялтою", натякаючи на ризики перерозподілу сфер впливу.

У Білому домі підкреслюють, що головна мета США — прискорити мирний процес в Україні. Президент Дональд Трамп вже обговорив ініціативи телефоном із лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії, а також не виключає особистої участі у зустрічі в Європі найближчими вихідними.

Після російського вторгнення у 2022 році багато європейських країн різко скоротили закупівлі російського газу, намагаючись ослабити Кремль і зменшити власну залежність від стратегічного суперника. Тепер, у контексті нового американського плану, вони обережно дивляться на можливість відновлення економічних потоків із Росією і наполягають на тому, щоб заморожені активи Кремля були використані насамперед для підтримки України. Європейські уряди прагнуть, щоб ці кошти йшли на фінансування критично важливих потреб Києва, зокрема закупівлю озброєнь і підтримку бюджету, поки країна веде війну та бореться із нестачею ресурсів.

Як пише видання, конфлікт навколо плану США вже давно виходить за рамки військових питань. Він зачіпає економічні інтереси та ставить американські та європейські підходи у пряме протистояння: компанії, близькі до адміністрації Трампа, мають шанс отримати значну вигоду, тоді як європейські країни бояться, що Росія отримає перепочинок і відновить економічну та військову потужність.

Німеччина та інші європейські держави також підкреслили, що санкції забороняють будь-які операції, пов’язані з відновленням "Північного потоку", і ставляться до американських ініціатив з обережним скепсисом. За оцінками західних розвідок, Росія вже шість місяців перебуває в рецесії, а поєднання війни та економічного контролю створює серйозні ризики для банківської системи

Натомість американські чиновники наголосили, що їхня модель здатна збільшити обсяг інвестицій до 800 мільярдів доларів завдяки участі керівників фінансових компаній та приватних інвесторів.

Загалом, суть американської концепції полягає у філософії "бізнес заради миру", де економічні та енергетичні взаємозв’язки стають фундаментом стабільності. Наприклад, українські центри обробки даних отримуватимуть електроенергію від Запорізької АЕС. Та все ж канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з лідерами Франції, Великої Британії та України висловив відкритий скепсис щодо американських пропозицій.

Нагадаємо, за даними ISW, Путін активізував заяви про "стабільність" економіки Росії, намагаючись показати її здатність вести тривалу війну, тоді як аналітики вважають це інформаційною кампанією для приховування реальних проблем.

Також Фокус писав, що ЄС запропонував використати 105 млрд доларів заморожених російських активів для підтримки України, але США закликали заблокувати це, пропонуючи спрямувати кошти на мирну угоду, а не на війну.