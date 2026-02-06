Переговоры Украины и РФ в Абу-Даби завершились с "намеками на тупик": в чем причина, — NYT

Несмотря на дипломатические усилия администрации президента США Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров в Абу-Даби стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются невыясненными.

Официально стороны не разглашали подробностей о том, что обсуждалось за закрытыми дверями. Однако куда более громким сообщением от Кремля стала очередная массированная атака на энергоинфраструктуру Украины, состоявшаяся в ночь на 3 февраля, пишет издание The New York Times.

О каких результатах объявили стороны после встреч

Украина и Россия, как ожидалось, на переговорах в Абу-Даби должны были сосредоточиться на двух основных вопросах, оставшихся на пути к заключению мирного соглашения. Это статус контролируемой Украиной территории на Донбассе и гарантии безопасности после войны для Киева.

После завершения переговоров украинская сторона назвала их "конструктивными" и выразила благодарность США и ОАЭ за их организацию. В то время спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф попытался представить результаты встреч в положительном свете, сосредоточившись на обмене пленными между Украиной и Россией.

"Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", — заявил Уиткофф.

Он также добавил, что трехсторонние переговоры США, Украины и РФ продолжатся и "ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели".

Кремль считает, что не должен идти на компромиссы

Возможной причиной отсутствия ощутимого прогресса в переговорах аналитики считают то, что РФ не готова к компромиссам. Кремль убежден, что побеждает на поле боя, несмотря на медленное продвижение.

Публично РФ до сих пор не отошла от требований, озвученных ранее, и стремится захватить весь украинский Донбасс. В четверг, 5 февраля, РФ также "удвоила требования", настаивая также на признании Донбасса российским всеми другими странами.

"Москва также выступает против любых гарантий безопасности для Украины, которые будут означать присутствие западных солдат в стране или членство в НАТО", — пишет издание.

Украина тем временем отказывается отдать РФ территории, которые удерживает.

"Действия РФ во время трехсторонних переговоров показывают, что президент Владимир Путин научился говорить господину Трампу то, что тот хочет услышать — "подталкивать меня", как выразился американский президент — продолжая одновременно развязывать войну в Украине", — говорится в материале.

В то же время эксперты, в частности ведущий украинский политический аналитик Владимир Фесенко, говорят, что не ожидали значительного прорыва от этих переговоров, а их называют больше "промежуточными".

Напомним, 5 февраля после переговоров глава украинской делегации Рустем Умеров анонсировал следующие встречи сторон, которые могут состояться в США.

Дональд Трамп 5 февраля заявил, что спас Украину и Россию от ядерной войны.