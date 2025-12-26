Вибори президента і референдум: Зеленський пояснив, від чого залежить їхнє проведення

Законодавчі ініціативи щодо проведення президентських виборів і референдуму вже існують. Головним питанням залишається забезпечення безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляють "Новини. Live".

За його словами, активізація питання виборів виходила від американської сторони:

"Я багато разів про це говорив: я вважаю, що для цього мають бути законодавчі можливості і, найголовніше — безпека проведення. Якщо ми говоримо про референдум, то тут усе те саме. Законодавчі ініціативи є. Їх можна змінювати щодо війни, щодо термінів".

Зеленський підкреслив, що покладається на допомогу і підтримку союзників у цьому питанні.

"У партнерів є достатньо сил, щоб змусити Росію або щоб домовитися з росіянами надати належну безпеку для проведення виборів президента або референдуму", — сказав він

Щодо референдуму, то у 20-пунктному плані розглядається така можливість, "якщо буде питання, на які одноосібну відповідь не може дати та чи інша особа". Однак що це будуть за пункти, гарант Конституції не уточнив.

Під час спілкування з пресою Зеленський також натякнув, що Україна готова підписати певні угоди.

"У нас є план за 20 пунктами і там чотири сторони: Україна, Америка, Росія і Європа. Безумовно, цей план без Росії, без європейців підписувати не можна. Однак у нас є двосторонні домовленості. Нам потрібно їх ще раз обговорити і... думаю, деякі речі в деяких речах можна ставити вже крапку", — вважає президент.

Він додав, що наразі Київ щодня працює над п'ятьма документами в рамках мирного плану, серед яких — кілька двосторонніх угод про гарантії безпеки.

Нагадаємо, найближчим часом Зеленський планує зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом. Він повідомив, що секретар Ради національної безпеки і оборони, голова української делегації на переговорах зі США Рустем Умеров мав контакти з американською стороною і є домовленості про зустріч глав держав.

