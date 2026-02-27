РФ не зупиниться після захоплення Донбасу: Костенко розповів, де може розпочатись новий наступ

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Роман Костенко заявив, що наразі не бачить військових підстав для припинення бойових дій цього року. На його думку, стратегічною метою Москви, після спроб посилити позиції на Донбасі, може стати південь України.

Роман Костенко під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука зазначив, що не поділяє очікувань щодо можливого "замороження" війни найближчим часом, як повідомили Новини.LIVE.

"Поки у нас є Херсонська, Миколаївська, Одеська області — Україна для них залишається загрозою. Наші порти — це значна частина ВВП. Якщо їх не закрити, Україна буде самодостатньою", — наголосив Костенко.

На його переконання, думка про те, що передача Донбасу може зупинити війну, є помилковою. Навпаки, це може відкрити шлях до реалізації наступних планів Росії щодо південних регіонів України, що підтверджується як даними розвідки, так і логікою розвитку подій.

"Я хотів би, звичайно, щоб війна зупинилася, але я не бачу ніяких військових факторів для цього, щоб Росія продовжує атакувати. Вона продовжує свій набор військовослужбовців. Вона на максимум розкачала свій оборонно-промисловий комплекс і його просто так не зупиниш, навіть якби ти хотів резерви там накопичувати", — зазначив Костенко.

За словами депутата, південь України має стратегічне значення для РФ, зокрема через питання контролю над Кримом і Чорним морем. Він зазначив, що після окупації Криму у 2014 році Росія позиціонувала півострів як потужну військово-морську базу. Однак нині її кораблі перебувають під постійною загрозою з боку українських сил оборони.

"Вони навіть економічно там просідають, бо вони не можуть використовувати Чорне море для перегону їх нафти, для сільськогосподарської продукції, яка в них на півдні також є, яку вони там десь у нас захопили, їм потрібно також іти по босфору, ми також їм не даємо. Україна для них є завжди загрозою, поки у нас є Херсонська, Миколаївська, Одеська області", — додав Костенко.

Нагадаємо, що народний депутат Роман Костенко раніше заявляв про безрезультативність перемовин щодо завершення російсько-української війни. За його словами, просування немає через те, що РФ не відмовляється від своїх вимог, які є неприйнятними для України. Для успішного діалогу потрібні сильні позиції, яких нині бракує.

Раніше ми також інформували, що Костенко назвав ідею передати Росії тимчасово окуповані території державною зрадою. Він підкреслив, що відповідальність мають нести навіть ті, хто лише допускає подібні пропозиції в публічному просторі. Також він зазначив, що ширяться чутки про спроби Заходу схилити Україну до поступок заради мирної угоди.