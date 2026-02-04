"Це державна зрада": в Раді попередили про відповідальність за пропозиції здати території РФ

Нардеп Роман Костенко назвав пропозицію віддати Росії тимчасово окуповані території державною зрадою. За його словами, навіть ті, хто лише висловлюють думки про це, мають нести відповідальність.

Свою думку щодо ймовірності здачі територій України росіянам секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив в ефірі Radio NV 4 лютого, коментуючи візит генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марка Рютте до України напередодні. За його словами, ходять чутки, що Захід намагається схилити Київ до того, щоб віддати РФ тимчасово окуповані території для досягнення мирної угоди.

"З мого погляду це зрада, і я сподіваюся, що на це ніхто не піде. І це зрадницька позиція НАТО, якщо вони дійсно намагаються нас переконати в тому, що ми маємо віддати території. Ще раз скажу — це і їх принижує, і я не знаю, хто в нас піде на цю конкретну зраду. Тому що здача українських територій і українських людей — це державна зрада безпосередньо, тому всі мають розуміти, що всі, хто навіть думає про це, будуть відповідати", — заявив парламентар.

Відео дня

Щодо виступу Рютте у Верховній Раді Костенко зазначив, що нічого особливого в ньому не побачив, та висловив жаль через те, що не прозвучало слів щодо ймовірності вступу України до НАТО.

"Просто словесна підтримка. Я думаю, що основні речі, чим вони можуть допомогти, вони обговорювали з президентом", — сказав нардеп.

Нардеп Роман Костенко висловився щодо пропозицій віддати території Росії. На відео з 19:15.

Що відомо про ймовірність здачі територій Росії

Напередодні переговорів із президентом США Дональдом Трампом 27 грудня президент України Володимир Зеленський казав, що питання територій вирішуватимуться через референдум. При цьому, за його словами, Україна за жодних умов не визнаватиме юридично втрату своїх територій.

30 грудня Володимир Зеленський сказав, що Україна не може вийти зі своїх територій, а територіальне питання лишається найскладнішою перешкодою в переговорах.

28 січня аналітики Інституту вивчення війни пояснювали, що здача Донбасу буде стратегічною помилкою для України, бо змінить оперативну ситуацію на користь РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3 лютого назвав умови створення "спеціальної економічної зони" на Донбасі одним зі шляхів виходу з глухого кута в мирних переговорах.

4 лютого стартував черговий етап тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.