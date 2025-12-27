Питання територій України вирішуватимуться через референдум: що заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі можливі рішення щодо територіальних питань ухвалюватимуть виключно після консультацій із суспільством — через широке обговорення, референдум або законодавчі процедури.

Відповідаючи на запитання журналістів напередодні переговорів із президентом США Дональдом Трампом, глава держави заявив, що для України існують чіткі "червоні лінії", які стосуються територіальної цілісності, Запорізької атомної електростанції та гарантій безпеки.

"Перш за все, ми справді повинні працювати над тим, щоб у нас було мінімум неузгоджених питань. Безумовно, є "червоні лінії" сьогодні для України та українського народу", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що територіальні питання і статус ЗАЕС є вкрай чутливими. Також він підкреслив, що Україна за жодних умов не буде юридично визнавати втрату своїх територій.

Відео дня

Важливо

"Хочуть це зробити зараз": Трамп розповів про можливість укладення мирної угоди під час візиту Зеленського

Водночас будь-які можливі зміни підходів, додав Зеленський, обговорюватимуть із громадянами України, оскільки саме народ є головним суб'єктом ухвалення рішень.

"Якщо буде оновлення підходів, безумовно, перед тим чи іншим рішенням ми будемо спілкуватися з нашим народом, тому що народ України — головний. Це питання обговорення із суспільством, відкрите питання, чи це референдум, чи ті, чи інші законодавчі зміни", — заявив український лідер.

Окремо президент наголосив на важливості гарантій безпеки, назвавши їх ключовим елементом можливих домовленостей поряд із територіальними питаннями та Запорізькою АЕС. Водночас коментуючи можливі пропозиції щодо проведення виборів або референдуму, Зеленський наголосив, що такі процеси неможливі в умовах триваючих атак з боку Росії.

"І якщо ми підіймаємо питання — американська сторона підіймає питання про референдум або про вибори — точно це не може бути за таких умов, у яких живемо ми сьогодні, а саме щодо атак", — заявив президент.

Нагадаємо, Збройні сили РФ 27 грудня завдали масованого комбінованого удару по Києву та Київській області. За попередніми даними, внаслідок російської атаки постраждали 28 осіб, з них 13 було госпіталізовано. Крім того, через атаку без централізованого теплопостачання залишилося понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садочків, 138 шкіл, 22 заклади соціальної сфери.