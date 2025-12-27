"Хочуть це зробити зараз": Трамп розповів про можливість укладення мирної угоди під час візиту Зеленського

Президент США Дональд Трамп заговорив про шанси на досягнення мирної угоди між Україною та Росією під час візиту Володимира Зеленського до його клубу Mar-a-Lago.

Дональд Трамп висловив оптимістичне налаштування на можливість досягти домовленостей між сторонами. Про це повідомляє видання New York Post.

Журналісти поспілкувалися з президентом США у телефонному режимі. На запитання щодо шансів досягнути угоди під час візиту Зеленського Трамп відповів, що вони "хороші".

"Ну, я думаю, у нас є хороші шанси на це", — зазначив політик.

При цьому він додав, що Україна та Росія хочуть укласти мирну угоду "зараз".

"Я думаю, що вони хочуть це зробити зараз, і я думаю, що Росія хоче це зробити. Але щоразу, коли одна сторона хоче це зробити, інша — ні", — пояснив Трамп.

Американський лідер також нагадав, що йому "вдалося врегулювати вісім воєн". Російсько-українську війну він назвав "найскладнішою".

New York Post пише, що візит Володимира Зеленського до престижного маєтку у Палм-Біч може відрізнятися від попередніх зустрічей, які проводилися у Білому домі. Американський лідер часто використовує такі заходи заради того, щоб неформально впливати на гостей.

На якому етапі мирний план США

26 грудня видання "Новини.LIVE" передало заяву Зеленського, який оголосив про узгодження пунктів мирного плану на 90%. Також президент розкрив, про що планує говорити зі США під час візиту до Трампа, де сторони мають наміри перейти до фінального узгодження ключових позицій у мирному плані.

Видання Axios повідомило, що Зеленський готовий до референдуму в Україні щодо мирного плану, однак висуває вимогу до Росії. Вона полягає у 60-денному припиненні вогню.

Також Володимир Зеленський анонсував приїзд делегації США до України для представлення переваг мирного плану. Політик не виключив при цьому візит Трампа у межах мирного процесу.

В інтерв'ю Politico 26 грудня Трамп прокоментував мирний план Зеленського, заявивши, що остаточне рішення залежить від нього.