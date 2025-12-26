Делегація США приїде до України, щоб презентувати переваги мирного плану, — Зеленський

Спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути до України, щоб презентувати переваги можливого мирного плану. Президент Володимир Зеленський не виключає, що і Дональд Трамп може відвідати країну для демонстрації підтримки українців та обговорення ключових умов угоди.

В інтерв’ю Axios Володимир Зеленський розповів про поточний стан переговорів щодо мирного плану та зазначив, що якщо документ передбачає "дуже складне" рішення щодо територій, найбільш доцільним шляхом буде винесення всього 20-пунктового плану на всеукраїнський референдум. Президент порівняв такий сценарій із референдумом у Великій Британії щодо Brexit, наголосивши, що кампанія буде проходити за значно стислих термінів та в умовах війни.

Зеленський підтвердив готовність Віткоффа та Кушнера відвідати Україну та викласти переваги угоди. Він також висловив думку, що візит Трампа міг би стати важливим сигналом підтримки. Однак президент застеріг, що проведення кампанії під час активних обстрілів Росією може мати негативні наслідки: навіть при наявності гарантій безпеки та економічних переваг громадяни "бачитимуть ракети".

Відео дня

Український лідер наголосив на необхідності дійсного припинення вогню, яке має тривати щонайменше два місяці. Він зазначив, що низька явка через небезпеку може поставити легітимність референдуму під сумнів.

"Краще не проводити референдум, ніж організовувати його там, де люди не можуть прийти і проголосувати", — підкреслив Зеленський.

За словами українського офіційного джерела, наступним кроком стане конференц-дзвінок між Зеленським, Трампом та групою європейських лідерів, який запланований на суботу. Президент додав, що під час зустрічі в неділю він сподівається обговорити прогрес із Трампом і координувати дії з європейськими партнерами, щоб визначити "графік" завершення війни.

Також у цьому інтерв'ю Зеленський розповів, що готовий винести мирний план Дональда Трампа на референдум. Утім для цього потрібно, щоб Росія погодилася на 60-денне перемир'я.

Раніше Фокус писав, що Кремль не розглядає можливі президентські вибори в Україні як підставу для завершення війни та навмисно затягує переговорний процес