Вибори не зупинять війну: Путін висунув умову для України, яку нереально виконати, — ЗМІ

Кремль не розглядає можливі президентські вибори в Україні як підставу для завершення війни, використовуючи цю тему радше для затягування переговорного процесу. Володимир Путін уже висунув нову умову, яка фактично унеможливлює реалізацію виборів і водночас дозволяє Москві зберігати жорстку позицію.

Як йдеться у матеріалі видання "Верстка", проведення президентських виборів в Україні не стане для російської влади кроком до миру. Навпаки, у Кремлі дають зрозуміти, що тема виборів використовується як інструмент політичного тиску та привід відкладати реальні переговори про припинення війни. Про це журналісти пишуть у контексті аналізу спроб президента США Дональда Трампа домогтися завершення війни Росії проти України, які у 2025 році так і не дали результату.

Зокрема, під час "прямої лінії" 19 грудня Володимир Путін заявив, що максимальна поступка, на яку готова Москва, — це припинення далекобійних ударів лише в день голосування. Про повноцінне припинення вогню на фронті на період виборчої кампанії не йшлося. Водночас Путін висунув додаткову умову: у виборах мають узяти участь від 5 до 10 мільйонів громадян України, які перебувають на території Росії. За оцінками джерел "Верстки", ця вимога є практично нездійсненною як з організаційної, так і з юридичного погляду.

У матеріалі зазначається, що сам процес виборів не зводиться до одного дня голосування. Він передбачає тривалу кампанію, формування списків виборців, доступ кандидатів до агітації та роботу міжнародних спостерігачів. Одноденна відмова від ударів не може забезпечити виконання цих умов. Крім того, українські дипломатичні структури не працюють на території Росії з початку повномасштабного вторгнення, що робить організацію голосування там фактично неможливою.

Журналісти також звертають увагу, що в Кремлі пов’язують тему участі українців у виборах на території РФ із заявленими цілями так званої "СВО". За словами співрозмовників видання, Москва намагається продемонструвати Заходу, насамперед Вашингтону, що не погодиться на "формальні" вибори без можливості впливу на їхній результат і контролю за процесом.

Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що не допустить контролю за виборчим процесом з боку Кремля. Українська влада наразі обмежилася політичними заявами про готовність провести вибори після поліпшення безпекової ситуації та створенням у Верховній Раді спеціальної комісії з підготовки виборчого законодавства. Обговорюється навіть варіант ухвалення окремого "одноразового" закону під майбутні вибори.

Соціологічні опитування, на які посилається "Верстка", свідчать: більшість громадян України виступають проти проведення виборів до повного припинення бойових дій і укладення мирної угоди з реальними гарантіями безпеки. Лише незначна частина респондентів вважає можливим голосування до або одразу після оголошення перемир’я.

У ширшому контексті матеріал описує загальний провал переговорних зусиль 2025 року. Попри численні зустрічі, саміти та гучні заяви, позиції сторін залишаються прив’язаними до ситуації на фронті. У Кремлі переконані, що завершення війни можливе лише на умовах, які закріплять досягнення Росії та унеможливлять подальше розширення НАТО.

Окремо зазначається, що навіть ті пункти можливого мирного плану, які залежали від європейських союзників України, зокрема питання конфіскації заморожених російських активів, фактично заблоковані. Країни ЄС побоюються правових і фінансових наслідків такого кроку, що ще більше ускладнює пошук компромісу.

Опитані "Версткою" експерти сходяться на думці: реальні перспективи миру й надалі визначатимуться не дипломатичними ініціативами, а перебігом бойових дій. Переговори, ймовірно, триватимуть, однак без проривів, адже жодна зі сторін наразі не готова поступатися ключовими для себе вимогами.

