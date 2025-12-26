Росіяни можуть припинити вогонь задля референдуму про Донбас: чи буде 60 днів миру

Москва погодилась з думкою Вашингтона, що для проведення референдуму щодо долі українського Донбасу справді може припинити вогонь, повідомили джерела медіа Axios. Що запропонувала Україна та на який час росіяни погодяться не стріляти по українцях?

Президент США Дональд Трамп погодився зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у неділю 28 грудня, і це може означати, що мирна угода "близька", написало медіа Axios. Журналісти уточнили, що отримали інформацію від власних джерел у Білому домі. З'ясувалось, що, ймовірно, досягнули домовленостей щодо гарантій безпеки, схожих на 5 статтю договору НАТО, і щодо того, що гарантії надають США та ЄС. Крім того, все ще шукають варіант щодо Запорізької АЕС, контроль над якою Київ погоджується розділити зі США, а Москва — проти. Водночас головна "точка тертя" — це частини Донецької області, які росіяни хочуть отримати без бою.

Відео дня

Джерела журналістів серед американських чиновників уточнили, що Україна пропонує припинення вогню на 60 днів — протягом цього часу вестиметься підготовка до референдуму щодо долі частини Донбасу, яку хоче окупувати РФ. Погодження від Москви начебто є, але у Вашингтоні сумніваються, що ідеться про тривалий час, а не лише про один день голосування.

"Але поки Україна хоче 60-денного перемир'я, росіяни можуть вимагати щось коротше", — сказали співрозмовники Axios.

Мирний план — Зеленський про деталі угоди

Згодом з'явилась заява президента України Володимира Зеленського, який уточнив, з чим поїде у Маямі на зустріч з Трампом у резиденції Мар-а-Лаго. З'ясувалось, що Україна справді готова підписати угоди, яких на цьому етапі є п'ять. Головна умова підписання — їх аналогічним чином мають підписати і решта сторін: і США, і ЄС, і РФ. Втім, є двосторонні угоди, які вже у такому стані, що їх можна підписати, сказав президент.

"Нам треба їх ще раз обговорити і думаю, деякі речі в деяких речах можна ставити вже крапку", — навело слова Зеленського медіа "Новини Live".

Ще одна теза глави держави стосувалась виборів та референдуму. З його слів, законодавці вже почали працювати над змінами нормативно-правових актів, щоб провести голосування в умовах воєнного стану.

"Якщо ми говоримо про референдум, то потрібна безпека", — наголосив президент, не уточнивши, які конкретно питання виноситимуть на плебісцит.

Зазначимо, Фокус писав про перебіг переговорів щодо мирного плану США. Останній раунд відбувся 20–21 грудня, коли спецпредставник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер поспілкувались із представниками Кремля. За підсумками зустрічі Віткофф заявив, що має позитивні прогнози.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін під час засідання в Міноборони вкотре повторив, що планує відірвати від України не лише Донбас, а й так звану "Новоросію".