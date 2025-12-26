Россияне могут прекратить огонь ради референдума о Донбассе: будет ли 60 дней мира

Москва согласилась с мнением Вашингтона, что для проведения референдума о судьбе украинского Донбасса действительно может прекратить огонь, сообщили источники медиа Axios. Что предложила Украина и на какое время россияне согласятся не стрелять по украинцам?

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье 28 декабря, и это может означать, что мирное соглашение "близко", написало медиа Axios. Журналисты уточнили, что получили информацию от собственных источников в Белом доме. Выяснилось, что, вероятно, достигли договоренностей относительно гарантий безопасности, похожих на 5 статью договора НАТО, и о том, что гарантии предоставляют США и ЕС. Кроме того, все еще ищут вариант по Запорожской АЭС, контроль над которой Киев соглашается разделить с США, а Москва — против. При этом главная "точка трения" — это части Донецкой области, которые россияне хотят получить без боя.

Источники журналистов среди американских чиновников уточнили, что Украина предлагает прекращение огня на 60 дней — в течение этого времени будет вестись подготовка к референдуму о судьбе части Донбасса, которую хочет оккупировать РФ. Согласие от Москвы вроде бы есть, но в Вашингтоне сомневаются, что речь идет о длительном времени, а не только об одном дне голосования.

"Но пока Украина хочет 60-дневного перемирия, россияне могут требовать что-то короче", — сказали собеседники Axios.

Мирный план — Зеленский о деталях соглашения

Позже появилось заявление президента Украины Владимира Зеленского, который уточнил, с чем поедет в Майами на встречу с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго. Выяснилось, что Украина действительно готова подписать соглашения, которых на данном этапе есть пять. Главное условие подписания — их аналогичным образом должны подписать и остальные стороны: и США, и ЕС, и РФ. Впрочем, есть двусторонние соглашения, которые уже в таком состоянии, что их можно подписать прямо сейчас, сказал президент.

"Нам надо их еще раз обсудить и думаю, некоторые вещи в некоторых вещах можно ставить уже точку", — привело слова Зеленского медиа "Новости Live".

Еще один тезис главы государства касался выборов и референдума. По его словам, законодатели уже начали работать над изменениями нормативно-правовых актов, чтобы провести голосование в условиях военного положения.

"Если мы говорим о референдуме, то нужна безопасность", — подчеркнул президент, не уточнив, какие конкретно вопросы будут выносить на плебисцит.

Отметим, Фокус писал о ходе переговоров по мирному плану США. Последний раунд состоялся 20-21 декабря, когда спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер пообщались с представителями Кремля. По итогам встречи Уиткофф заявил, что имеет положительные прогнозы.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин во время заседания в Минобороны в очередной раз повторил, что планирует оторвать от Украины не только Донбасс, но и так называемую "Новороссию".