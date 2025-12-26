Выборы не остановят войну: Путин выдвинул условие для Украины, которое нереально выполнить, — СМИ

Кремль не рассматривает возможные президентские выборы в Украине как основание для завершения войны, используя эту тему скорее для затягивания переговорного процесса. Владимир Путин уже выдвинул новое условие, которое фактически делает невозможным реализацию выборов и одновременно позволяет Москве сохранять жесткую позицию.

Как говорится в материале издания "Верстка", проведение президентских выборов в Украине не станет для российских властей шагом к миру. Наоборот, в Кремле дают понять, что тема выборов используется как инструмент политического давления и повод откладывать реальные переговоры о прекращении войны. Об этом журналисты пишут в контексте анализа попыток президента США Дональда Трампа добиться завершения войны России против Украины, которые в 2025 году так и не дали результата.

В частности, во время "прямой линии" 19 декабря Владимир Путин заявил, что максимальная уступка, на которую готова Москва, — это прекращение дальнобойных ударов только в день голосования. О полноценном прекращении огня на фронте на период избирательной кампании речь не шла. При этом Путин выдвинул дополнительное условие: в выборах должны принять участие от 5 до 10 миллионов граждан Украины, находящихся на территории России. По оценкам источников "Верстки", это требование практически невыполнимо как с организационной, так и с юридической точки зрения.

Відео дня

В материале отмечается, что сам процесс выборов не сводится к одному дню голосования. Он предусматривает длительную кампанию, формирование списков избирателей, доступ кандидатов к агитации и работу международных наблюдателей. Однодневный отказ от ударов не может обеспечить выполнение этих условий. Кроме того, украинские дипломатические структуры не работают на территории России с начала полномасштабного вторжения, что делает организацию голосования там фактически невозможной.

Журналисты также обращают внимание, что в Кремле связывают тему участия украинцев в выборах на территории РФ с заявленными целями так называемой "СВО". По словам собеседников издания, Москва пытается продемонстрировать Западу, прежде всего Вашингтону, что не согласится на "формальные" выборы без возможности влияния на их результат и контроля за процессом.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что не допустит контроля за избирательным процессом со стороны Кремля. Украинская власть пока ограничилась политическими заявлениями о готовности провести выборы после улучшения ситуации с безопасностью и созданием в Верховной Раде специальной комиссии по подготовке избирательного законодательства. Обсуждается даже вариант принятия отдельного "одноразового" закона под будущие выборы.

Социологические опросы, на которые ссылается "Верстка", свидетельствуют: большинство граждан Украины выступают против проведения выборов до полного прекращения боевых действий и заключения мирного соглашения с реальными гарантиями безопасности. Лишь незначительная часть респондентов считает возможным голосование до или сразу после объявления перемирия.

В более широком контексте материал описывает общий провал переговорных усилий 2025 года. Несмотря на многочисленные встречи, саммиты и громкие заявления, позиции сторон остаются привязанными к ситуации на фронте. В Кремле убеждены, что завершение войны возможно только на условиях, которые закрепят достижения России и сделают невозможным дальнейшее расширение НАТО.

Отдельно отмечается, что даже те пункты возможного мирного плана, которые зависели от европейских союзников Украины, в частности вопрос конфискации замороженных российских активов, фактически заблокированы. Страны ЕС опасаются правовых и финансовых последствий такого шага, что еще больше затрудняет поиск компромисса.

Опрошенные "Версткой" эксперты сходятся во мнении: реальные перспективы мира и в дальнейшем будут определяться не дипломатическими инициативами, а ходом боевых действий. Переговоры, вероятно, будут продолжаться, однако без прорывов, ведь ни одна из сторон пока не готова уступать ключевые для себя требования.

Напомним, что, по данным Axios, Москва согласилась с мнением Вашингтона, что для проведения референдума о судьбе украинского Донбасса действительно может прекратить огонь.

Также Зеленский рассказывал, что законодательные инициативы по проведению президентских выборов и референдума уже существуют.