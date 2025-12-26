Зеленський готовий провести референдум щодо мирного плану: названо ключову умову

Президент України Володимир Зеленський готовий винести мирний план Дональда Трампа на референдум. Утім для цього потрібно, щоб Росія погодилася на 60-денне перемир'я.

Зеленський очікує остаточно узгодити мирний план з Дональдом Трампом, коли український та американський президенти зустрінуться в неділю, 28 грудня. Про це повідомляє Axios.

У матеріалі наголошують, що хоча Зеленський і говорить про значний прогрес у перемовинах з американськими партнерами, план Трампа все ще передбачає територіальні поступки України, зокрема відмову від територій на Донеччині, яка контролюється українськими військовими. Президент України сподівається, що йому вдасться покращити ці умови, а якщо ні — йому доведеться отримати підтримку цього рішення від українського народу.

На думку американської сторони, позиція Зеленського щодо готовності до референдуму, а також те, що він більше не виключає територіальних поступок на користь Росії, є позитивним сигналом.

Водночас у коментарі Axios сам президент України заявив, що проведення референдуму буде складним викликом з погляду політичних, логістичних та безпекових гарантій. І саме тому, для проведення референдуму, Україна хоче оголошення перемир'я між Києвом та Москвою на 60 днів.

Високопоставленний чиновник зі США на правах анонімності заявив, що Кремль розуміє, що перемир'я буде потрібне для проведення референдуму. Однак вони наголошують на меншому терміні перемир'я.

Ба більше, Зеленський зазначив, що поки не може бути впевнений у тому, чи готова Росія взагалі погодитися з планом Трампа.

"У мене є деякі розвідувальні дані… але я зараз на тому етапі, коли хочу вірити лише заявам лідерів", — наголосив президент України.

Новина доповнюється.