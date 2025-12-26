Делегация США приедет в Украину, чтобы представить преимущества мирного плана, — Зеленский

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют прибыть в Украину, чтобы представить преимущества возможного мирного плана. Президент Владимир Зеленский не исключает, что и Дональд Трамп может посетить страну для демонстрации поддержки украинцев и обсуждения ключевых условий соглашения.

В интервью Axios Владимир Зеленский рассказал о текущем состоянии переговоров по мирному плану и отметил, что если документ предусматривает "очень сложное" решение по территориям, наиболее целесообразным путем будет вынесение всего 20-пунктового плана на всеукраинский референдум. Президент сравнил такой сценарий с референдумом в Великобритании по Brexit, подчеркнув, что кампания будет проходить в значительно сжатые сроки и в условиях войны.

Зеленский подтвердил готовность Уиткоффа и Кушнера посетить Украину и изложить преимущества соглашения. Он также выразил мнение, что визит Трампа мог бы стать важным сигналом поддержки. Однако президент предостерег, что проведение кампании во время активных обстрелов Россией может иметь негативные последствия: даже при наличии гарантий безопасности и экономических преимуществ граждане "будут видеть ракеты".

Украинский лидер подчеркнул необходимость действительного прекращения огня, которое должно длиться не менее двух месяцев. Он отметил, что низкая явка из-за опасности может поставить легитимность референдума под сомнение.

"Лучше не проводить референдум, чем организовывать его там, где люди не могут прийти и проголосовать", — подчеркнул Зеленский.

По словам украинского официального источника, следующим шагом станет конференц-звонок между Зеленским, Трампом и группой европейских лидеров, который запланирован на субботу. Президент добавил, что во время встречи в воскресенье он надеется обсудить прогресс с Трампом и координировать действия с европейскими партнерами, чтобы определить "график" завершения войны.

