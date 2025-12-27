"Хотят это сделать сейчас": Трамп рассказал о возможности заключения мирного соглашения во время визита Зеленского

Президент США Дональд Трамп заговорил о шансах на достижение мирного соглашения между Украиной и Россией во время визита Владимира Зеленского в его клуб Mar-a-Lago.

Дональд Трамп выразил оптимистический настрой на возможность достичь договоренностей между сторонами. Об этом сообщает издание New York Post.

Журналисты пообщались с президентом США в телефонном режиме. На вопрос о шансах достичь соглашения во время визита Зеленского Трамп ответил, что они "хорошие".

"Ну, я думаю, у нас есть хорошие шансы на это", — отметил политик.

При этом он добавил, что Украина и Россия хотят заключить мирное соглашение "сейчас".

"Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет это сделать, другая — нет", — пояснил Трамп.

Американский лидер также напомнил, что ему "удалось урегулировать восемь войн". Российско-украинскую войну он назвал "самой сложной".

New York Post пишет, что визит Владимира Зеленского в престижное поместье в Палм-Бич может отличаться от предыдущих встреч, которые проводились в Белом доме. Американский лидер часто использует такие мероприятия ради того, чтобы неформально влиять на гостей.

На каком этапе мирный план США

26 декабря издание "Новости.LIVE" передало заявление Зеленского, который объявил о согласовании пунктов мирного плана на 90%. Также президент раскрыл, о чем планирует говорить с США во время визита к Трампу, где стороны намерены перейти к финальному согласованию ключевых позиций в мирном плане.

Издание Axios сообщило, что Зеленский готов к референдуму в Украине относительно мирного плана, однако выдвигает требование к России. Оно заключается в 60-дневном прекращении огня.

Также Владимир Зеленский анонсировал приезд делегации США в Украину для представления преимуществ мирного плана. Политик не исключил при этом визит Трампа в рамках мирного процесса.

В интервью Politico 26 декабря Трамп прокомментировал мирный план Зеленского, заявив, что окончательное решение зависит от него.