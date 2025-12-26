"У нього нічого немає, поки я не схвалю": Трамп прокоментував мирний план Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточне рішення щодо будь-якої мирної угоди між Україною та Росією залежить виключно від нього. Зокрема, цей коментар прозвучав напередодні недільної зустрічі у Флориді з президентом України Володимиром Зеленським, який привезе новий 20-пунктний план врегулювання війни.

Як розповів Трамп в ексклюзивному інтерв’ю Politico, він розглядає себе як головного арбітра майбутніх домовленостей. Щоправда, американський лідер висловив скепсис щодо пропозицій українського президента.

"У нього нічого немає, поки я не схвалю. Тож подивимося, що в нього є", — сказав Трамп.

Водночас він висловив упевненість, що зустріч буде продуктивною: "Я думаю, що з ним все буде добре. Я думаю, що з [Володимиром] Путіним все буде добре", — додав Трамп, зазначивши, що планує найближчим часом переговори з російським лідером.

Окрім питань безпеки, на порядку денному зустрічі будуть управління Запорізькою атомною електростанцією та контроль над територіями Донбасу, на які претендує Москва. План Зеленського, який українські чиновники позиціонують як демонстрацію готовності до компромісу без поступок територіальної цілісності, ще не отримав публічної реакції з боку Вашингтона.

Пропозиція української сторони щодо демілітаризованої зони передбачає обов’язковий відвід російських військ із визначеної частини Донецької області. Водночас Москва не демонструє готовності погоджуватися на будь-які поступки, окрім повного контролю над регіоном, що підкреслює розрив між позиціями двох сторін.

Трамп також підкреслив тиск на російську економіку як фактор впливу на переговорний процес: "Їхня економіка у скрутному стані, дуже скрутному стані".

Ба більше, цього ж вікенду у Флориді Трамп прийме прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який проінформує президента США про загрози з боку Ірану. Президент підкреслив, що візити світових лідерів свідчать про "повагу до США" та підсилюють значення переговорів на глобальному рівні.

Нагадаємо, що Зеленський готовий винести мирний план Дональда Трампа на референдум, однак Росія має погодилася на 60-денне перемир'я.

Також президент України заявляв, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути до України, щоб презентувати переваги можливого мирного плану.