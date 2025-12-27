Вопросы территорий Украины будут решаться через референдум: что заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все возможные решения по территориальным вопросам будут приниматься исключительно после консультаций с обществом — через широкое обсуждение, референдум или законодательные процедуры.

Отвечая на вопросы журналистов накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом, глава государства заявил, что для Украины существуют четкие "красные линии", которые касаются территориальной целостности, Запорожской атомной электростанции и гарантий безопасности.

"Прежде всего, мы действительно должны работать над тем, чтобы у нас было минимум несогласованных вопросов. Безусловно, есть "красные линии" сегодня для Украины и украинского народа", — сказал президент.

Зеленский отметил, что территориальные вопросы и статус ЗАЭС являются крайне чувствительными. Также он подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не будет юридически признавать утрату своих территорий.

В то же время любые возможные изменения подходов, добавил Зеленский, будут обсуждаться с гражданами Украины, поскольку именно народ является главным субъектом принятия решений.

"Если будет обновление подходов, безусловно, перед тем или иным решением мы будем общаться с нашим народом, потому что народ Украины — главный. Это вопрос обсуждения с обществом, открытый вопрос, или это референдум, или те или иные законодательные изменения", — заявил украинский лидер.

Отдельно президент подчеркнул важность гарантий безопасности, назвав их ключевым элементом возможных договоренностей наряду с территориальными вопросами и Запорожской АЭС. При этом комментируя возможные предложения о проведении выборов или референдума, Зеленский подчеркнул, что такие процессы невозможны в условиях продолжающихся атак со стороны России.

"И если мы поднимаем вопрос — американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах — точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня, а именно в отношении атак", — заявил президент.

Напомним, Вооруженные силы РФ 27 декабря нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области. По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы. Кроме того, из-за атаки без централизованного теплоснабжения осталось более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы.