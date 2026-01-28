Отримають бажане та відновлять наступ: чому здача Донбасу це стратегічна помилка для України, — ISW

У Сполучених Штатах дедалі чіткіше дають зрозуміти, що питання безпекових гарантій для України можуть бути пов’язані з її готовністю піти на територіальні компроміси з Росією. Водночас західні аналітики застерігають, що відмова від територій, які російська армія не здатна швидко захопити без значних втрат, може створити для України серйозні стратегічні ризики.

На це звертають увагу аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 27 січня. За їхніми оцінками, у Вашингтоні розглядають сценарій, за якого Україну можуть підштовхувати до передачі Росії решти території Донецької області в обмін на американські гарантії безпеки.

Про подібні сигнали з боку США того ж дня повідомило видання Financial Times. З посиланням на джерела, обізнані з перебігом мирних переговорів, газета зазначає, що в адміністрації президента США Дональда Трампа пов’язують надання гарантій безпеки Україні з її згодою на мирну угоду з Росією. За словами співрозмовників видання, одним із можливих елементів такого врегулювання може стати передача Москві всієї території Донбасу, включно з Луганською та Донецькою областями.

Відео дня

Водночас джерела Financial Times вказують, що у Вашингтоні допускають і додаткові кроки. Зокрема, йдеться про можливість посилення озброєння українських миротворчих сил у разі повного виведення Сил оборони України з Донбасу. Запропоновані США гарантії безпеки, за інформацією видання, можуть включати зобов’язання, які частково відтворюють принципи статті 5 Північноатлантичного договору, а також обіцянку скоординованої військової відповіді у випадку тривалого нападу Росії на післявоєнну Україну.

При цьому одне з джерел зауважило, що такі гарантії можуть виявитися недостатньо чіткими та переконливими для України, але водночас надто широкими і неприйнятними для Росії.

Аналітики ISW окремо наголошують, що повний контроль над Донбасом залишається для Росії складним і ресурсомістким завданням. За їхніми оцінками, навіть за умови збереження темпів наступу, які фіксувалися наприкінці листопада 2025 року, російські війська навряд чи зможуть повністю окупувати Донецьку область раніше серпня 2027 року.

Крім того, наприкінці 2025 року та на початку 2026-го темпи просування російської армії помітно сповільнилися. У звіті це пов’язують, зокрема, з несприятливими погодними умовами, яяку можуть призвести до подальшого затягування бойових дій у регіоні.

В ISW звертають увагу, що вихід українських підрозділів із підконтрольних районів Донеччини суттєво змінить оперативну ситуацію на користь Росії. Це створить для російських військ вигідніші умови для перегрупування та відновлення боєздатності, а згодом дозволить знову перейти до наступальних дій на південному заході й у центральних регіонах України.

Також аналітики підкреслюють, що стримування подальшої агресії Росії можливе лише за умови збереження боєздатних Сил оборони України та наявності надійних і чітко визначених західних гарантій безпеки. Водночас російське керівництво послідовно відкидає будь-які пропозиції, які передбачають такі гарантії для України.

Зокрема, 26 січня директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав умови мирного врегулювання, запропоновані європейськими країнами в межах так званої коаліції бажаючих, абсолютно неприйнятними для Москви. Ймовірно, ці заяви стосувалися ініціатив щодо можливого розміщення іноземних військових контингентів у повоєнній Україні.

Своєю чергою 27 січня заступник голови комітету з питань оборони Державної думи Росії Олексій Журавльов відкрито заявив про неприйнятність розгортання військ країн НАТО на території України після завершення війни.

У ISW зазначають, що така позиція Кремля свідчить про небажання Росії погоджуватися на будь-яке врегулювання, яке передбачало б реальні та дієві гарантії безпеки для України. Послідовне ігнорування переговорних ініціатив і відмова від безпекових зобов’язань, на думку аналітиків, вказують на збереження курсу Москви на затяжну війну з розрахунком на виснаження України та зниження підтримки з боку Заходу.

Нагадаємо, що, на думку військового Андрія Іллєнка, здача підконтрольних Україні територій без бою може мати катастрофічні наслідки.

Раніше, спецпредставник кремлівського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв посперечався журналіст видання Financial Times та заявив про те, що вихід ЗСУ з території Донбасу є шляхом до миру.