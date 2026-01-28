Получат желаемое и возобновят наступление: почему сдача Донбасса это стратегическая ошибка для Украины

В Соединенных Штатах все четче дают понять, что вопрос гарантий безопасности для Украины может быть связан с ее готовностью пойти на территориальные компромиссы с Россией. В то же время западные аналитики предостерегают, что отказ от территорий, которые российская армия не способна быстро захватить без значительных потерь, может создать для Украины серьезные стратегические риски.

На это обращают внимание аналитики Института изучения войны в отчете за 27 января. По их оценкам, в Вашингтоне рассматривают сценарий, при котором Украину могут подталкивать к передаче России остальной территории Донецкой области в обмен на американские гарантии безопасности.

О подобных сигналах со стороны США в тот же день сообщило издание Financial Times. Со ссылкой на источники, знакомые с ходом мирных переговоров, газета отмечает, что в администрации президента США Дональда Трампа связывают предоставление гарантий безопасности Украине с ее согласием на мирное соглашение с Россией. По словам собеседников издания, одним из возможных элементов такого урегулирования может стать передача Москве всей территории Донбасса, включая Луганскую и Донецкую области.

В то же время источники Financial Times указывают, что в Вашингтоне допускают и дополнительные шаги. В частности, речь идет о возможности усиления вооружения украинских миротворческих сил в случае полного вывода Сил обороны Украины с Донбасса. Предложенные США гарантии безопасности, по информации издания, могут включать обязательства, которые частично воспроизводят принципы статьи 5 Североатлантического договора, а также обещание скоординированного военного ответа в случае длительного нападения России на послевоенную Украину.

При этом один из источников заметил, что такие гарантии могут оказаться недостаточно четкими и убедительными для Украины, но в то же время слишком широкими и неприемлемыми для России.

Аналитики ISW отдельно отмечают, что полный контроль над Донбассом остается для России сложной и ресурсоемкой задачей. По их оценкам, даже при условии сохранения темпов наступления, которые фиксировались в конце ноября 2025 года, российские войска вряд ли смогут полностью оккупировать Донецкую область раньше августа 2027 года.

Кроме того, в конце 2025 года и в начале 2026-го темпы продвижения российской армии заметно замедлились. В отчете это связывают, в частности, с неблагоприятными погодными условиями, которые могут привести к дальнейшему затягиванию боевых действий в регионе.

В ISW обращают внимание, что выход украинских подразделений из подконтрольных районов Донецкой области существенно изменит оперативную ситуацию в пользу России. Это создаст для российских войск более выгодные условия для перегруппировки и восстановления боеспособности, а впоследствии позволит снова перейти к наступательным действиям на юго-западе и в центральных регионах Украины.

Также аналитики подчеркивают, что сдерживание дальнейшей агрессии России возможно лишь при условии сохранения боеспособных Сил обороны Украины и наличия надежных и четко определенных западных гарантий безопасности. В то же время российское руководство последовательно отвергает любые предложения, предусматривающие такие гарантии для Украины.

В частности, 26 января директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал условия мирного урегулирования, предложенные европейскими странами в рамках так называемой коалиции желающих, абсолютно неприемлемыми для Москвы. Вероятно, эти заявления касались инициатив по возможному размещению иностранных военных контингентов в послевоенной Украине.

В свою очередь 27 января заместитель председателя комитета по вопросам обороны Государственной думы России Алексей Журавлев открыто заявил о неприемлемости развертывания войск стран НАТО на территории Украины после завершения войны.

В ISW отмечают, что такая позиция Кремля свидетельствует о нежелании России соглашаться на любое урегулирование, которое предусматривало бы реальные и действенные гарантии безопасности для Украины. Последовательное игнорирование переговорных инициатив и отказ от обязательств по безопасности, по мнению аналитиков, указывают на сохранение курса Москвы на затяжную войну с расчетом на истощение Украины и снижение поддержки со стороны Запада.

