Референдум не буде позитивним: Україна не може вийти зі своїх територій, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не може погодитися на відмову від своїх територій у межах можливого мирного врегулювання війни з Росією, адже це суперечить законодавству, позиції суспільства та реальній ситуації на фронті. За його словами, саме територіальне питання залишається ключовою і найскладнішою перешкодою в переговорах про припинення бойових дій.

Як розповів Володимир Зеленський у коментарі американському телеканалу Fox News, питання територіальної цілісності є єдиним пунктом, у якому позиції України та Росії принципово не збігаються. Глава держави підкреслив, що мова йде не лише про юридичні норми, а й про людей та військових, які перебувають на цих територіях.

"Ми не можемо піти з наших територій. Там живуть люди, там наша армія, сотні тисяч поранених і загиблих. Це питання не лише юридичне", — сказав президент.

Президент зауважив, що на тимчасово окупованих і прифронтових територіях проживають близько 300 тисяч громадян України. Значна частина з них зазнала прямих наслідків війни: сотні людей отримали поранення, десятки загинули. Саме тому, за словами Зеленського, питання територій не може розглядатися абстрактно чи виключно в політичній площині.

Він також підтвердив, що запропонований 20-пунктний мирний план наразі погоджений приблизно на 90%. Водночас залишаються два пункти, щодо яких консенсусу досі не досягнуто, і головним серед них є саме територіальне питання. Що важливо, за уточненням президента, розбіжності з цього приводу виникають не між Україною та Сполученими Штатами, а між Києвом і Москвою.

За словами Зеленського, американська сторона розуміє позиції обох сторін і намагається сприяти пошуку компромісних рішень. Натомість протягом останнього місяця Україна зробила низку кроків, спрямованих на просування мирного процесу та демонстрацію готовності до переговорів.

Окремо президент прокоментував ідею проведення референдуму щодо територіальних поступок. На його переконання, такий крок не матиме позитивного результату та не знайде підтримки в українському суспільстві. Зеленський наголосив, що прагнення до миру є спільним для всіх українців, однак мир не може бути досягнутий ціною відмови від власної держави та її земель.

"Усі хочуть миру, але не будь-якою ціною. Референдум щодо відмови від територій не буде позитивним для України", — сказав він.

Крім того, глава держави зазначив, що у разі успішного схвалення мирного плану це стало б вагомим політичним досягненням для президента США Дональда Трампа, оскільки переговорний процес відбувається за його лідерства та за активної участі американської сторони.

Також у цьому інтерв'ю Зеленський заявив, що попри втому від війни й запит на мир, переважна більшість українців не підтримує жодних територіальних поступок, зокрема щодо Донбасу.

Раніше він заявляв, що готовий зустрітися із Володимиром Путіним особисто, однак на це є певні умови, зокрема — "мирні" заяви Кремля мають збігатися із діями