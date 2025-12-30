Референдум не будет положительным: Украина не может выйти из своих территорий, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может согласиться на отказ от своих территорий в рамках возможного мирного урегулирования войны с Россией, ведь это противоречит законодательству, позиции общества и реальной ситуации на фронте. По его словам, именно территориальный вопрос остается ключевым и самым сложным препятствием в переговорах о прекращении боевых действий.

Как рассказал Владимир Зеленский в комментарии американскому телеканалу Fox News, вопрос территориальной целостности является единственным пунктом, в котором позиции Украины и России принципиально не совпадают. Глава государства подчеркнул, что речь идет не только о юридических нормах, но и о людях и военных, которые находятся на этих территориях.

"Мы не можем уйти с наших территорий. Там живут люди, там наша армия, сотни тысяч раненых и погибших. Это вопрос не только юридический", — сказал президент.

Президент отметил, что на временно оккупированных и прифронтовых территориях проживают около 300 тысяч граждан Украины. Значительная часть из них понесла прямые последствия войны: сотни людей получили ранения, десятки погибли. Именно поэтому, по словам Зеленского, вопрос территорий не может рассматриваться абстрактно или исключительно в политической плоскости.

Он также подтвердил, что предложенный 20-пунктный мирный план пока согласован примерно на 90%. В то же время остаются два пункта, по которым консенсус до сих пор не достигнут, и главным среди них является именно территориальный вопрос. Что важно, по уточнению президента, разногласия по этому поводу возникают не между Украиной и Соединенными Штатами, а между Киевом и Москвой.

По словам Зеленского, американская сторона понимает позиции обеих сторон и пытается способствовать поиску компромиссных решений. Зато в течение последнего месяца Украина сделала ряд шагов, направленных на продвижение мирного процесса и демонстрацию готовности к переговорам.

Отдельно президент прокомментировал идею проведения референдума по территориальным уступкам. По его убеждению, такой шаг не будет иметь положительного результата и не найдет поддержки в украинском обществе. Зеленский отметил, что стремление к миру является общим для всех украинцев, однако мир не может быть достигнут ценой отказа от собственного государства и его земель.

"Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум по отказу от территорий не будет положительным для Украины", — сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что в случае успешного одобрения мирного плана это стало бы весомым политическим достижением для президента США Дональда Трампа, поскольку переговорный процесс происходит при его лидерстве и при активном участии американской стороны.

Также в этом интервью Зеленский заявил, что несмотря на усталость от войны и запрос на мир, подавляющее большинство украинцев не поддерживает никаких территориальных уступок, в частности по Донбассу.

Ранее он заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным лично, однако на это есть определенные условия, в частности — "мирные" заявления Кремля должны совпадать с действиями.