87% українців за мир, але 85% проти того, щоб відступити з Донбасу, — Зеленський

Після зустрічі із Дональдом Трампом президент України поспілкувався із журналістом з Fox News та обговорив прогрес у мирних перемовинах із Росією.

Володимир Зеленський спілкувався із Бретом Байєром і зараз доступний невеличкий епізод, адже повне інтерв'ю вийде ввечері 29 грудня у програмі Special Report.

Президент Зеленський пояснив ведучому Fox News Брету Баєру, що попри втому від війни та високий запит на мир серед українців (близько 87%), абсолютна більшість (85%) категорично проти територіальних поступок, зокрема виходу з Донбасу. Він наголошує, що будь-яка угода, яка передбачатиме такі поступки, буде відкинута народом, і гіпотетичний референдум щодо цього не отримає підтримки. Трамп, за його словами, неправильно інтерпретував бажання миру як готовність до капітуляції чи поступок. Зеленський підкреслив, що українці прагнуть саме справедливого миру, а не миру за будь-яку ціну.

Журналіст запитав Зеленського, чи готові українці до мирної угоди із росіянами, адже вони вже втомились від війни.

"Люди безумовно хочуть миру. Сьогодні президент Трамп сказав: "Я бачив опитування, що 85%, можливо 87%, він спершу сказав... хочуть миру. Тож вони згодні". Я відповів: "Так, знаєте... це наше життя. 87% підтримують мир. Водночас 85% проти того, щоб відступати зі Сходу, з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого миру", - відповів Зеленський.

Журналіст поцікавився, як розв'язати найскладніше питання, питання територій.

На що Зеленський відповів, що всі сторони мають зрозуміти, що найгірший варіант — це піти з Донбасу: "Це будуть великі ризики для України. Це неприйнятно для українців... це суперечить їх волі. І референдум не буде позитивним".

Президент України пояснив американцю, що статистика про бажання миру не дорівнює статистиці про готовність віддати території. Ці дві речі часто плутають зовнішні спостерігачі і президент США Дональд Трамп не став винятком.

Нагадаємо, що за підсумками перемовин з Трампом Зеленський заявив, що особиста зустріч із Володимиром Путіним можлива лише за однієї принципової умови — коли заяви Кремля перестануть розходитися з реальними діями на полі бою.

А у новому звіті американського Інституту з вивчення війни проаналізували заяви Кремля, пов'язані з переговорами Зеленського та Трампа. Зокрема, риторика російської влади свідчить про неготовність до реального миру.