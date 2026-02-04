"Это государственная измена": в Раде предупредили об ответственности за предложения сдать территории РФ

Нардеп Роман Костенко назвал предложение отдать России временно оккупированные территории государственной изменой. По его словам, даже те, кто только высказывают мысли об этом, должны нести ответственность.

Свое мнение относительно вероятности сдачи территорий Украины россиянам секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко высказал в эфире Radio NV 4 февраля, комментируя визит генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте в Украину накануне. По его словам, ходят слухи, что Запад пытается склонить Киев к тому, чтобы отдать РФ временно оккупированные территории для достижения мирного соглашения.

"С моей точки зрения это предательство, и я надеюсь, что на это никто не пойдет. И это предательская позиция НАТО, если они действительно пытаются нас убедить в том, что мы должны отдать территории. Еще раз скажу — это и их унижает, и я не знаю, кто у нас пойдет на эту конкретную измену. Потому что сдача украинских территорий и украинских людей — это государственная измена непосредственно, поэтому все должны понимать, что все, кто даже думает об этом, будут отвечать", — заявил парламентарий.

Относительно выступления Рютте в Верховной Раде Костенко отметил, что ничего особенного в нем не увидел, и выразил сожаление из-за того, что не прозвучало слов о вероятности вступления Украины в НАТО.

"Просто словесная поддержка. Я думаю, что основные вещи, чем они могут помочь, они обсуждали с президентом", — сказал нардеп.

Нардеп Роман Костенко высказался относительно предложений отдать территории России. На видео с 19:15.

Что известно о вероятности сдачи территорий России

Накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вопрос территорий будет решаться через референдум. При этом, по его словам, Украина ни при каких условиях не будет признавать юридически потерю своих территорий.

30 декабря Владимир Зеленский сказал, что Украина не может выйти из своих территорий, а территориальный вопрос остается самым сложным препятствием в переговорах.

28 января аналитики Института изучения войны объясняли, что сдача Донбасса будет стратегической ошибкой для Украины, потому что изменит оперативную ситуацию в пользу РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 3 февраля назвал условия создания "специальной экономической зоны" на Донбассе одним из путей выхода из тупика в мирных переговорах.

4 февраля стартовал очередной этап трехсторонних переговоров в Абу-Даби.