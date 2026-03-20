В Славянске объявили о принудительной эвакуации: кого она будет касаться

Местные власти решили начать принудительную эвакуацию детей из отдельных районов Славянска, которые обстреливаются чаще всего.

Соответствующее решение принял глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, который подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей. Об этом он сообщил в Telegram.

Он пояснил, что эти районы являются наиболее уязвимыми для вражеских обстрелов.

Эвакуированы будут дети из:

улиц Вячеслава Черновола, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Навская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезневская, Широкая, Пасхальная, Крестьянская, Левобережная, Вербовая, Макеевская, А. Соловьяненко, Г. Тимофеева, Курортная, Сечевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко, Подольская;

въездов Вячеслава Черновола, Криничный;

переулков Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Янтарный, Г. Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А. Соловьяненко, Крестьянский.

Приказ был передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения.

Ранее Фокус рассказывал, что за февраль противник смог сильнее всего прогнуть линию фронта именно на Славянском направлении. Там речь идет об изменениях на северо-восток и юго-восток от ключевого города обороны Донбасса.

Напомним, военный эксперт Константин Машовец, комментируя наступление россиян в сторону Доброполья, объяснял, что если предположить, что главная цель РФ на это лето — Краматорск и Славянск, то Добропольское направление — явно не в ту сторону, а силы здесь задействованы немалые.