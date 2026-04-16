"Перебито газогін": ЗС РФ атакували Харків "Шахедами", наслідки удару (відео)

У ніч на 16 квітня російські війська завдали удару "Шахедами" по кількох районах Харкова. Один з дронів взірвався у дворі житлової багатоповерхівки.

Припарковані поруч автомобілі загорілись, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зафіксовано "прильот" во дворі біля багатоповерхового будинку. Спалахнули цивільні автомобілі", — написав Синєгубов.

Він уточнив, що інший "Шахед" вдарив по Немишлянському району Харкова.

"Внаслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу", — зазначив Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов підкреслив, що у Немишлянському районі російський дрон впав на дорогу.

"У Немшлянському районі, внаслідок падіння ворожого дрону на дорогу, пошкоджено кілька приватних будинків, перебито газогін", — наголосив Терехов.

Водночас у місцевих телеграм-каналах оприлюднили відео "прильоту" ударних БПЛА по місту.

