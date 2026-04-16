Київ, Біла Церква, Бровари: РФ пошкодила будинки та підприємства у столиці та області, — влада

В ніч на 16 березня під ударом дронів та ракет Збройних сил Російської Федерації опинилось два райони Київської області, повідомив глава обласної військової адміністрації Микола Калашник. Над областю працювали засоби протиповітряної оборони, але ж руйнування. Тим часом у Києві — п'ятеро загиблих та 58 поранених. Які наслідки нічного комбінованого удару ЗС РФ та які засоби ураження били по столичному регіону?

Київська область потрапила під масовану атаку ЗС РФ, постраждала Біла Церква та Бровари, ідеться у дописі посадовця у Telegram-каналі. Регіон потерпав від ударів російських дронів та ракет: в підсумку є руйнування приватних будинків, автомобілів, підприємств та господарчих споруд. Згідно з даними Калашника, над областю працювали засоби ППО, є збиті цілі. Про кількість та види знищених засобів ураження РФ інформації немає.

У дописі глави Київської ОВА вказано, що у Білій Церкві уламки засобів ураження пошкодили приватні будинки та місцеве підприємство. У Броварському районі — руйнування чотирьох будинків у приватному секторі, допоміжних споруд та автівок. Калашник запевнив, що усім постраждалим нададуть допомогу, тим часом як на місцях ударів працюють відповідні служби.

Про ситуацію у Києві після нічного удару РФ розповіла речниця МВА. З її слів, згідно з оновленими даними, у столиці отримали поранення 58 людей. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці постраждало шість районів: Подільський (влучання по багатоповерхівці), Оболонський (офісна будівля, вигоріли 60 автомобілів, загинуло двоє охоронців), Дніпровський (уламки ракети), Деснянський (пожежа через уламки ракети), Шевченківський (падіння уламків). Тим часом на сторінці Facebook ДСНС вказано, що станом на 10 год рятувальники загасили усі пожежі на цей час вони розбирають завали на двох локаціях й надають допомогу постраждалим. Згідно з даними відомства, психологічну допомогу надали 30 мешканцям столиці.

Обстріл України — деталі атаки на Київський регіон 16 квітня

Під час нічного удару РФ з 15 на 16 квітня на Київ та Київську область летіла більшість 19 балістичних ракет "Искандер-М", які стартували з Брянської області, свідчить інфографіка моніторингового каналу на основі даних Повітряних сил. Ще одна точка, яка опинилась під посиленим ударом, — Біла Церква, до якої прямувало кілька груп дронів-камікадзе "Шахед". При цьому столицю атакували з півночі та переважно зі сходу, а Білу Церкву — з півдня та сходу, показує інфографіка.

Обстріл України — як летіли дрони та ракети на Київщину 16 квітня Фото: ППО Радар / Telegram

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України, від якого постраждав Київ, Київська область, а також Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Черкаси. Повітряні сили повідомили, що росіяни застосували 659 дронів різних типів та 44 ракету різних типів. В підсумку більшість повітряних цілей вдалось збити: 636 з 659 БпЛА, 19 з 20 Х-101, 4 з 5 крилатих ракет "Іскандер-К", 8 з 19 балістичних ракет "Іскандер-М". Ефективність ППО — 95%.

Нагадуємо, Одеська ОВА розповіли про наслідки удару РФ по Одесі, внаслідок якого загинуло дев'ятеро людей.