Обстріл Києва: на Оболоні згоріло 60 авто, на Подолі скло травмувало людей, — ЗМІ (відео)

Збройні сили Російської Федерації атакували Київ ракетами та дронами, і під один з ударів потрапив автосалон в Оболонському районі, розповіло медіа. Російський удар забрав життя двох охоронців, на майданчику вигоріли машини. Кадри з Подільського району показують ледь не цілу вулицю потрощених будинків, мешканців яких отримали різані рани від уламків скла. Які пошкодження у Києві внаслідок комбінованого удару РФ?

В Оболонському районі Києву епіцентр удару ЗС РФ припав на парковку біля автосалону, ідеться у репортажі "Київ24". На території перебувало двоє охоронців — 60-річні Юрій та Сергій, які саме розпочали нічне чергування: чоловіки загинули внаслідок російського обстрілу. Тим часом у Подільському районі столиці, як розповіла в ефірі телеканалу представся КМДА Тетяна Мостепан, загинула жінка та 12-річна дитина. На відео з місця удару РФ — вулиця на Поділлі, засипана уламками будівельних конструкції та дерев, та парковка з шеренгою почорнілих автомобілів.

У репортажі наводяться свідчення працівників автосалону на Оболоні, які розповіли деталі трагічної події. З'ясувалось, що влучання сталось о пів на другу ночі, а за годину до цього Юрій та Сергій почали чергування. Епіцентр удару припав неподалік від автосалону: вогонь охопив територію та згоріло 60 машин, у частини — вибило скло, пошкодило кабіну. Крім того, є руйнування приміщення автосалону та АЗС, які пошкоджені уламками ракети, чути на відео.

Відео дня

"У багатьох машинах [вибило] скло, також є значні пошкодження в самих приміщеннях. Але найважливіше — це людське життя і, на жаль, на цій локації відомо про двох загиблих людей", — ідеться е репортажі.

Інші кадри зняті у Подільському районі Києва. Зі слів місцевих жительок, з якими поспілкувались медіа, внаслідок вибуху уламки скла серйозно травмували людей — порізало обличчя та ноги. Поранених відправили до лікарні. Удар РФ пошкодив будинки, в яких розбиті вікна, стіни та меблі. Зі слів киянок, є квартири, в яких "жити неможливо".

Тетяна Мостепан тим часом уточнила, що з-під завалів витягнули жінку з дитиною — вони у тяжкому стані, перебувають у лікарні. Поточні дані про кількість постраждалих — 58 осіб, але чисельність може бути більшою, оскільки люди самостійно звертаються до медичних закладів.

Обстріл України — що сталось у Києві 16 квітня

Фокус публікував першу інформацію про обстріл України в ніч на 16 квітня і про удар РФ по Києву. Повідомлення про вибухи у столиці й також у Дніпрі з'явились у мережі близько 2-4 год. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що від російського удару загинула 12-річна дівчинка: сталось влучання "Шахеда" у квартиру на шостому поверсі 16-поверхівки. Серед постраждалих — четверо лікарів, які прибули на місце вибухів, додав посадовець.

Зазначимо, зранку інформацію про події у Київській області уточнили у Київській ОВА. З'ясувалось, що під російський обстріл потрапила Біла Церква та Бровари. У районах пошкоджено кілька приватних будинків, підприємство, склади та машини, розповіли посадовці.

Нагадуємо, Одеська ОВА та рятувальники розповіли про наслідки масованого ракетно-дронового удару РФ по Одесі.