Росіяни вдарили ракетами по житлових кварталах Києва та Дніпра: що відомо (відео)

У ніч на 16 квітня російські окупанти завдали удару ракетами по Києву та Дніпру, внаслідок чого загинула 12-річна дівчинка у Подільському районі столиці.

Уламки ракети влучили по житловому будинку, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Подільському районі уламки ракети влучили в шостий поверх 16-поверхового будинку. Пожежі немає. За іншою адресою — пожежа на першому поверсі житлового будинку", — написав Кличко.

Згодом він уточнив, що, за попередньою інформацією, в Подільському районі загинула 12-річна дитина, а ще декілька людей — постраждали.

"В Оболонському районі велика пожежа в нежитловій забудові на місці падіння уламків ракети. Палають також автівки", — зазначив Клико, додавши, що на Оболоні поранень дістали щонайменше чотири медики, які виїхали на виклик.

Відео дня

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підкреслив, що у Подільському районі, де сталося руйнування першого поверху приватного житлового будинку, з-під завалів дістали дитину.

На момент публікації матеріалу було відомо про щонайменше 13 постраждалих через російську атаку на Київ.

Зазначимо, що протягом ночі Повтіряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про загрозу балістики, яка летіла на Київ.

Удар по Дніпру

У Дніпрі росіяни вдарили по житлових кварталах, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі. Пожежі на кількох локаціях. Пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок", — написав Ганжа.

За його словами, під завалами будинку може перебувати людина.

Голова Дніпропетровської ОВА також зазначив, що внаслідок російської атаки на Дніпро поранень дістали десятеро осіб, семеро з яких — у лікарні.

"У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, акубаротравми. Одна жінка "важка", решта в стані середньої тяжкості. Всім надають меддопомогу", — наголосив Ганжа.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня ЗС РФ атакували Харків "Шахедами".

Фокус також писав про те, що росіяни скинули ФАБ-1500 на центр Слов'янська.