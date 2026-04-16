Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Киева и Днепра: что известно (видео)

В ночь на 16 апреля российские оккупанты нанесли удар ракетами по Киеву и Днепру, в результате чего погибла 12-летняя девочка в Подольском районе столицы.

Обломки ракеты попали по жилому дому, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома. Пожара нет. По другому адресу — пожар на первом этаже жилого дома", — написал Кличко.

Впоследствии он уточнил, что, по предварительной информации, в Подольском районе погиб 12-летний ребенок, а еще несколько человек — пострадали.

"В Оболонском районе большой пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты. Горят также машины", — отметил Клико, добавив, что на Оболони ранения получили по меньшей мере четыре медика, которые выехали на вызов.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркнул, что в Подольском районе, где произошло разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов достали ребенка.

На момент публикации материала было известно о по меньшей мере 13 пострадавших из-за российской атаки на Киев.

Отметим, что в течение ночи Полтиряные силы ВСУ несколько раз предупреждали об угрозе баллистики, которая летела на Киев.

Удар по Днепру

В Днепре россияне ударили по жилым кварталам, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Враг попал по жилым кварталам в Днепре. Пожары на нескольких локациях. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом", — написал Ганжа.

По его словам, под завалами дома может находиться человек.

Председатель Днепропетровской ОГА также отметил, что в результате российской атаки на Днепр ранения получили десять человек, семеро из которых — в больнице.

"У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы. Одна женщина "тяжелая", остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывают медпомощь", — подчеркнул Ганжа.

