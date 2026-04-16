Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Киева и Днепра: что известно (видео)

Ракетный удар по Киеву и Днпиру 16 апреля
Пожар в Днепре после российского удара | Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

В ночь на 16 апреля российские оккупанты нанесли удар ракетами по Киеву и Днепру, в результате чего погибла 12-летняя девочка в Подольском районе столицы.

Обломки ракеты попали по жилому дому, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома. Пожара нет. По другому адресу — пожар на первом этаже жилого дома", — написал Кличко.

Впоследствии он уточнил, что, по предварительной информации, в Подольском районе погиб 12-летний ребенок, а еще несколько человек — пострадали.

"В Оболонском районе большой пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты. Горят также машины", — отметил Клико, добавив, что на Оболони ранения получили по меньшей мере четыре медика, которые выехали на вызов.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркнул, что в Подольском районе, где произошло разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов достали ребенка.

На момент публикации материала было известно о по меньшей мере 13 пострадавших из-за российской атаки на Киев.

Отметим, что в течение ночи Полтиряные силы ВСУ несколько раз предупреждали об угрозе баллистики, которая летела на Киев.

Удар по Днепру

В Днепре россияне ударили по жилым кварталам, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Враг попал по жилым кварталам в Днепре. Пожары на нескольких локациях. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом", — написал Ганжа.

По его словам, под завалами дома может находиться человек.

Председатель Днепропетровской ОГА также отметил, что в результате российской атаки на Днепр ранения получили десять человек, семеро из которых — в больнице.

"У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы. Одна женщина "тяжелая", остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывают медпомощь", — подчеркнул Ганжа.

Последствия удара РФ по Днепру
Последствия удара РФ по Днепру
Последствия удара РФ по Днепру
Последствия удара РФ по Днепру
Последствия удара РФ по Днепру
Последствия удара РФ по Днепру
Последствия удара РФ по Днепру
Последствия удара РФ по Днепру
Последствия удара РФ по Днепру

Напомним, в ночь на 16 апреля ВС РФ атаковали Харьков "Шахедами".

Фокус также писал о том, что россияне сбросили ФАБ-1500 на центр Славянска.