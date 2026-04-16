Завидна живучість: пошкоджене внаслідок обстрілу Києва авто завелося і поїхало (відео)

Автомобіль Ford пережив російський обстріл. Седан отримав серйозні ушкодження, проте здатен пересуватися самостійно.

Седан Ford Mondeo/Fusion постраждав під час атаки на Київ, але завівся і поїхав. Відео з автомобілем опублікувало "Суспільне".

У Ford пошкоджені лобове скло та кузовні панелі. Автомобіль потребує ремонту, проте його двигун заводиться і він здатен самостійно їздити.

Власниця авто Аліна розповіла, що внаслідок російського обстрілу в її квартирі на третьому поверсі вибиті вікна пошкоджені балкон та кухня. На щастя, всі живі та здорові, адже кияни встигли вибігти в коридор і їх врятувало правило двох стін.

Після цього родина забрала кішку та спустилася в укриття. Пошкодження отримало ще одне сімейне авто, припарковане у дворі будинку.

Російський обстріл Києва – знищено десятки автомобілів, загинули працівники автосалонів

Унаслідок удару ЗС РФ по Києву 16 квітня також суттєво постраждала низка автосалонів у Оболонському районі. Зокрема, серйозних руйнувань зазнав дилерський центр, який продає Mercedes-Benz, Kia, Ducati та Chery.

Загинуло двоє охоронців автосалону – 60-річні Юрій та Сергій. На паркінгу вогонь знищив приблизно 60 автомобілів.

Крім того, через пошкодження до понеділка не працюватимуть автосалон та сервісна станція Mazda на Почайні. Автосалони Toyota та Winner Automotive також постраждали, але менше, тому вже змогли відновити свою роботу.

