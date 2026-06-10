Величезна секретна колекція з 450 авто іржавіє просто неба (фото, відео)

У США виявили велику колекцію старовинних автомобілів. Вона нараховує 450 машин, більшість яких стоять просто в полі.

Секретна колекція авто належить родині Робінсонів із Небраски. Про неї розповіли на сайті Autoevolution.

Власник автомобілів Тім Робінсон розповів, що свого часу працював на звалищі, яке спеціалізувалося на утилізації Chevrolet Bel Air та Impala 60-х років. Вінтажні машини йому подобалися і він вирішив рятували їх від знищення.

Більшість авто іржавіють просто неба Фото: скриншот / YouTube

Разом із двома синами Тім Робінсон відшукував старовинні Chevrolet та викуповував їх. Колекціонери мандрували у Каліфорнію, Вашингтон та Луїзіану. За 25 років зібрали 450 машин. Деякі з них відреставрували та помістили в гараж, проте більшість авто іржавіє просто неба.

У колекції є рідкісні авто Фото: скриншот / YouTube

Тепер ділянку, на якій зберігаються машини, планують забудувати, тому Робінсони вирішили продати частину колекції. Восени з молотка підуть 350 авто.

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Хоча стан більшості Chevrolet залишає бажати кращого, серед них є і раритети. Зокрема, у колекції Робінсонів зберігаються Chevrolet Bel Air 1963 року з 6,7-літровим V8 на 409 сил та поліцейський Chevrolet Biscayne 1968 року з 7,0-літровим 425-сильним двигуном.

350 авто виставлять на аукціон Фото: скриншот / YouTube

Цінними вважаються кабріолет Chevrolet Impala 1958 року та спортивні універсали Chevrolet Bel Air Nomad. Також у колекції є кілька пікапів Chevrolet і спортивних Corvette.

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