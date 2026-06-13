Один із перших у Східній Європі: київський трамвай святкує день народження (фото)

13 червня 1892 року в Києві запустили перший електричний трамвай. Фокус розповість, як у місті впроваджували та розвивали інноваційний транспорт.

Свого часу українські міста стояли у авангарді розвитку громадського транспорту. Київ одним із перших у Східній Європі запровадив електричне трамвайне сполучення.

Аманд Струве — творець київського трамваю Фото: Wikipedia

Ідея електрифікувати трамвайні лінії народилася у відомого інженера Аманда Струве. Саме його зусиллями у Києві побудували ланцюговий міст через Дніпро, провели водогін і вуличне освітлення. Спочатку з 1891 року він будував лінії кінного трамваю, проте дуже швидко стало зрозуміло, що на київських пагорбах коням дуже важко.

Першу лінію трамаю запустили 13 червня 1892 року на Володимирському узвозі Фото: Wikipedia

Будівництво електрифікованої лінії на Олександрівському (зараз – Володимирському) узвозі почалося у вересні 1891 року. На той час трамваї експлуатувалися тільки в 16 містах Європи, із них у Східній Європі – тільки у двох (у Будапешті та Празі). У Російській імперії їх не було ані в Санкт-Петербурзі, ані в Москві, ані в жодному іншому місті.

Відео дня

Паралельно Аманд Струве із братом вже збирали за американськими кресленнями перші електричні вагони. 8-9 червня 1892 року трамвай пройшов випробування, а з 13 червня його відкрили для всіх охочих.

Паровий трамвай у Києві Фото: Wikipedia

Новинка дуже зацікавила киян і пасажири навіть ставали в черги, аби випробувати її. Вартість проїзду складала 5 копійок – приблизно стільки ж тоді коштував хліб. Транспорт виявився вигідним і уже з 1893 року став прибутковим.

У 1894 році перший електричний трамвай з'явився у Львові, хоча кінні маршрути там відкрили навіть раніше, ніж у Києві. Із 1897 року новий транспорт почав курсувати у Дніпрі (тоді — Катеринославі), Кропивницькому (Єлисаветграді) та Чернівцях. Отже, українські міста доволі активно впроваджували інноваційний транспорт.

Електричні трамваї виявилися недорогими в обслуговуванні й нові маршрути почали рости, як гриби після дощу. Так, у Києві всього за три роки новий транспорт уже курсував Хрещатиком, Печерськом, Великою Васильківською та Кирилівською вулицями, з'єднав із центром залізничний вокзал, Лук’янівку та Політехнічний інститут.

До Броварів курсував бензиновий трамвай Фото: Wikipedia

А в 1900 році з'явилися приміські маршрути до Святошина та Пущі Водиці, які тоді не входили до Києва. Спочатку тут курсували нетипові парові трамваї, а згодом лінію електрифікували.

Важливо

Маршрутки XVII сторіччя: яким був перший громадський транспорт понад 350 років тому (фото)

У 1908 році у ще одному передмісті Києва — Деміївці — з’явилася приватна трамвайна лінія, причому її власник Давид Марголін замовив собі спеціальний розкішний вагон-салон.

Пам'ятник київському трамваю Фото: Wikipedia

У 1911 році новий транспорт з'єднав правий та лівий береги Дніпра, а два роки по тому його лінію продовжили аж до Броварів. Цікаво, що тут використовувалися вагони з бензиновими двигунами.

Примітно, що на 1912 рік у Києві нараховувався 21 маршрут трамваю загальною довжиною 170 км і всього курсували 224 вагони. Для порівняння: зараз у столиці 23 маршрути та експлуатується приблизно 260 вагонів.

Трамвай 1892 року відродили для екскурсій Фото: КМДА

У 1992 році до 100-річчя київського трамваю на Поштовій площі встановили пам'ятник. Один із перших столичних трамваїв відтворили і зараз він використовується для екскурсій.

До речі, нещодавно виповнилося 60 років першому у світі тролейбусному потягу, який розробили та запустили в Києві.

Також Фокус розповідав, що в Україні надійшли у продаж повнопривідні позашляхові маршрутки на базі "Богдана".