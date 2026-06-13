Один із перших у Східній Європі: київський трамвай святкує день народження (фото)
13 червня 1892 року в Києві запустили перший електричний трамвай. Фокус розповість, як у місті впроваджували та розвивали інноваційний транспорт.
Свого часу українські міста стояли у авангарді розвитку громадського транспорту. Київ одним із перших у Східній Європі запровадив електричне трамвайне сполучення.
Ідея електрифікувати трамвайні лінії народилася у відомого інженера Аманда Струве. Саме його зусиллями у Києві побудували ланцюговий міст через Дніпро, провели водогін і вуличне освітлення. Спочатку з 1891 року він будував лінії кінного трамваю, проте дуже швидко стало зрозуміло, що на київських пагорбах коням дуже важко.
Будівництво електрифікованої лінії на Олександрівському (зараз – Володимирському) узвозі почалося у вересні 1891 року. На той час трамваї експлуатувалися тільки в 16 містах Європи, із них у Східній Європі – тільки у двох (у Будапешті та Празі). У Російській імперії їх не було ані в Санкт-Петербурзі, ані в Москві, ані в жодному іншому місті.
Паралельно Аманд Струве із братом вже збирали за американськими кресленнями перші електричні вагони. 8-9 червня 1892 року трамвай пройшов випробування, а з 13 червня його відкрили для всіх охочих.
Новинка дуже зацікавила киян і пасажири навіть ставали в черги, аби випробувати її. Вартість проїзду складала 5 копійок – приблизно стільки ж тоді коштував хліб. Транспорт виявився вигідним і уже з 1893 року став прибутковим.
У 1894 році перший електричний трамвай з'явився у Львові, хоча кінні маршрути там відкрили навіть раніше, ніж у Києві. Із 1897 року новий транспорт почав курсувати у Дніпрі (тоді — Катеринославі), Кропивницькому (Єлисаветграді) та Чернівцях. Отже, українські міста доволі активно впроваджували інноваційний транспорт.
Електричні трамваї виявилися недорогими в обслуговуванні й нові маршрути почали рости, як гриби після дощу. Так, у Києві всього за три роки новий транспорт уже курсував Хрещатиком, Печерськом, Великою Васильківською та Кирилівською вулицями, з'єднав із центром залізничний вокзал, Лук’янівку та Політехнічний інститут.
А в 1900 році з'явилися приміські маршрути до Святошина та Пущі Водиці, які тоді не входили до Києва. Спочатку тут курсували нетипові парові трамваї, а згодом лінію електрифікували.Важливо
У 1908 році у ще одному передмісті Києва — Деміївці — з’явилася приватна трамвайна лінія, причому її власник Давид Марголін замовив собі спеціальний розкішний вагон-салон.
У 1911 році новий транспорт з'єднав правий та лівий береги Дніпра, а два роки по тому його лінію продовжили аж до Броварів. Цікаво, що тут використовувалися вагони з бензиновими двигунами.
Примітно, що на 1912 рік у Києві нараховувався 21 маршрут трамваю загальною довжиною 170 км і всього курсували 224 вагони. Для порівняння: зараз у столиці 23 маршрути та експлуатується приблизно 260 вагонів.
У 1992 році до 100-річчя київського трамваю на Поштовій площі встановили пам'ятник. Один із перших столичних трамваїв відтворили і зараз він використовується для екскурсій.
До речі, нещодавно виповнилося 60 років першому у світі тролейбусному потягу, який розробили та запустили в Києві.
Також Фокус розповідав, що в Україні надійшли у продаж повнопривідні позашляхові маршрутки на базі "Богдана".