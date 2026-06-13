Один из первых в Восточной Европе: киевский трамвай отмечает день рождения (фото)
13 июня 1892 года в Киеве запустили первый электрический трамвай. Фокус расскажет , как в городе внедряли и развивали этот инновационный вид транспорта.
В своё время украинские города были в авангарде развития общественного транспорта. Киев одним из первых в Восточной Европе ввёл электрическое трамвайное сообщение.
Идея электрифицировать трамвайные линии принадлежит известному инженеру Аманду Струве. Именно благодаря его усилиям в Киеве построили цепной мост через Днепр, проложили водопровод и уличное освещение. Сначала, с 1891 года, он строил линии конного трамвая, однако очень скоро стало ясно, что на киевских холмах лошадям очень тяжело.
Строительство электрифицированной линии на Александровском (ныне — Владимирском) спуске началось в сентябре 1891 года. В то время трамваи эксплуатировались только в 16 городах Европы, из них в Восточной Европе — только в двух (в Будапеште и Праге). В Российской империи их не было ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в каком-либо другом городе.
Параллельно с этим Аманд Струве вместе с братом уже собирал по американским чертежам первые электрические вагоны. 8–9 июня 1892 года трамвай прошел испытания, а с 13 июня его открыли для всех желающих.
Новинка очень заинтересовала киевлян, и пассажиры даже выстраивались в очереди, чтобы опробовать её. Стоимость проезда составляла 5 копеек — примерно столько же тогда стоил хлеб. Транспорт оказался выгодным и уже с 1893 года стал прибыльным.
В 1894 году первый электрический трамвай появился во Львове, хотя конные маршруты там открыли даже раньше, чем в Киеве. С 1897 года новый транспорт начал курсировать в Днепре (тогда — Екатеринославе), Кропивницком (Елисаветграде) и Черновцах. Таким образом, украинские города довольно активно внедряли инновационный транспорт.
Электрические трамваи оказались недорогими в обслуживании, и новые маршруты начали появляться, как грибы после дождя. Так, в Киеве всего за три года новый транспорт уже курсировал по Крещатику, Печерску, Большой Васильковской и Кирилловской улицам, соединил с центром железнодорожный вокзал, Лукьяновку и Политехнический институт.
А в 1900 году появились пригородные маршруты до Святошина и Пущи-Водицы, которые тогда не входили в состав Киева. Сначала здесь курсировали нетипичные паровые трамваи, а впоследствии линию электрифицировали.Важно
В 1908 году в ещё одном пригороде Киева — Демиевке — появилась частная трамвайная линия, причём её владелец Давид Марголин заказал себе специальный роскошный вагон-салон.
В 1911 году новый вид транспорта соединил правый и левый берега Днепра, а два года спустя его линию продлили вплоть до Броваров. Интересно, что здесь использовались вагоны с бензиновыми двигателями.
Примечательно, что в 1912 году в Киеве насчитывалось 21 трамвайный маршрут общей протяженностью 170 км, а всего курсировало 224 вагона. Для сравнения: сейчас в столице 23 маршрута и эксплуатируется примерно 260 вагонов.
В 1992 году к 100-летию киевского трамвая на Почтовой площади установили памятник. Один из первых столичных трамваев был воссоздан и сейчас используется для экскурсий.
Кстати, недавно исполнилось 60 лет первому в мире троллейбусному поезду, который был разработан и запущен в Киеве.
Кроме того, "Фокус" сообщал, что в Украине поступили в продажу полноприводные внедорожные маршрутки на базе "Богдана".