Один из первых в Восточной Европе: киевский трамвай отмечает день рождения (фото)

13 июня 1892 года в Киеве запустили первый электрический трамвай. Фокус расскажет , как в городе внедряли и развивали этот инновационный вид транспорта.

В своё время украинские города были в авангарде развития общественного транспорта. Киев одним из первых в Восточной Европе ввёл электрическое трамвайное сообщение.

Аманд Струве — создатель киевского трамвая Фото: Wikipedia

Идея электрифицировать трамвайные линии принадлежит известному инженеру Аманду Струве. Именно благодаря его усилиям в Киеве построили цепной мост через Днепр, проложили водопровод и уличное освещение. Сначала, с 1891 года, он строил линии конного трамвая, однако очень скоро стало ясно, что на киевских холмах лошадям очень тяжело.

Первую линию трамвая запустили 13 июня 1892 года на Владимирском спуске Фото: Wikipedia

Строительство электрифицированной линии на Александровском (ныне — Владимирском) спуске началось в сентябре 1891 года. В то время трамваи эксплуатировались только в 16 городах Европы, из них в Восточной Европе — только в двух (в Будапеште и Праге). В Российской империи их не было ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в каком-либо другом городе.

Відео дня

Параллельно с этим Аманд Струве вместе с братом уже собирал по американским чертежам первые электрические вагоны. 8–9 июня 1892 года трамвай прошел испытания, а с 13 июня его открыли для всех желающих.

Паровой трамвай в Киеве Фото: Wikipedia

Новинка очень заинтересовала киевлян, и пассажиры даже выстраивались в очереди, чтобы опробовать её. Стоимость проезда составляла 5 копеек — примерно столько же тогда стоил хлеб. Транспорт оказался выгодным и уже с 1893 года стал прибыльным.

В 1894 году первый электрический трамвай появился во Львове, хотя конные маршруты там открыли даже раньше, чем в Киеве. С 1897 года новый транспорт начал курсировать в Днепре (тогда — Екатеринославе), Кропивницком (Елисаветграде) и Черновцах. Таким образом, украинские города довольно активно внедряли инновационный транспорт.

Электрические трамваи оказались недорогими в обслуживании, и новые маршруты начали появляться, как грибы после дождя. Так, в Киеве всего за три года новый транспорт уже курсировал по Крещатику, Печерску, Большой Васильковской и Кирилловской улицам, соединил с центром железнодорожный вокзал, Лукьяновку и Политехнический институт.

В Бровары курсировал бензиновый трамвай Фото: Wikipedia

А в 1900 году появились пригородные маршруты до Святошина и Пущи-Водицы, которые тогда не входили в состав Киева. Сначала здесь курсировали нетипичные паровые трамваи, а впоследствии линию электрифицировали.

Важно

Маршрутки XVII века: каким был первый общественный транспорт более 350 лет назад (фото)

В 1908 году в ещё одном пригороде Киева — Демиевке — появилась частная трамвайная линия, причём её владелец Давид Марголин заказал себе специальный роскошный вагон-салон.

Памятник киевскому трамваю Фото: Wikipedia

В 1911 году новый вид транспорта соединил правый и левый берега Днепра, а два года спустя его линию продлили вплоть до Броваров. Интересно, что здесь использовались вагоны с бензиновыми двигателями.

Примечательно, что в 1912 году в Киеве насчитывалось 21 трамвайный маршрут общей протяженностью 170 км, а всего курсировало 224 вагона. Для сравнения: сейчас в столице 23 маршрута и эксплуатируется примерно 260 вагонов.

Трамвай 1892 года восстановили для экскурсий Фото: КГГА

В 1992 году к 100-летию киевского трамвая на Почтовой площади установили памятник. Один из первых столичных трамваев был воссоздан и сейчас используется для экскурсий.

Кстати, недавно исполнилось 60 лет первому в мире троллейбусному поезду, который был разработан и запущен в Киеве.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в Украине поступили в продажу полноприводные внедорожные маршрутки на базе "Богдана".