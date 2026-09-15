Быстрее современных поездов: история рельсового автобуса "Люкс-торпеда" 30-х в Украине (фото)

90 лет назад на территории Украины начали курсировать скоростные экспрессы "Люкс-торпеда", развивавшие скорость свыше 100 км/ч. Фокус расскажет об этой малоизвестной странице истории украинской железной дороги.

С сентября 1936 года уникальные рельсовые автобусы Lux-torpeda эксплуатировались на Западе Украины. Порой они были быстрее, чем современные украинские поезда.

Lux-torpeda — автомотриса, разработанная компанией Austro-Daimler-Puch Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

"Люкс-торпеда" — это 22-метровая автомотриса, то есть высокоскоростной рельсовый автобус, состоящий всего из одного вагона. Её разработали в 1933 году специалисты австрийской компании Austro-Daimler-Puch, однако впоследствии лицензионную сборку наладили и в Польше на заводе Fablok. Всего было изготовлено шесть таких рельсовых автобусов.

Официально автомотриса называлась Pociąg Motorowo-Ekspresowy MtE ("Моторизованный экспресс"), но из-за удлиненной аэродинамической формы и чрезвычайно низкого силуэта поезд получили название Lux-torpeda.

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"Люкс-торпеда" достигает 22 м в длину Фото: Wikipedia

Существовало несколько модификаций "Люкс-торпеды" — с двумя 80-сильными бензиновыми двигателями Austro-Daimler или парой 125-сильных дизелей MAN. Максимальная скорость составляла 100–115 км/ч, что было превосходным показателем для конца 30-х годов.

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Салон вмещал от 48 до 56 человек и по уровню комфорта не уступал вагонам класса "люкс". К тому же рельсовый автобус не дымил, как паровозы. А ещё у него были кабины спереди и сзади, что облегчало маневрирование на конечных станциях.

В Украине поезда курсировали из Львова и Тернополя Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Сначала "Люкс-торпеды" курсировали из Кракова в курортный Закопане, а позже появились рейсы из Варшавы в ряд польских городов. В 1936 году скоростные автомотрисы появились и на западноукраинских землях, входивших в состав Второй Речи Посполитой.

В сентябре 1936 года Lux-torpeda начала курсировать между Львовом и Тернополем. Очень скоро перечень маршрутов расширили. Рельсовые автобусы выполняли рейсы из Львова в Борислав, Коломыю и Закопане, а позже обслуживали маршрут Тернополь—Залещики.

Всего было выпущено шесть Lux-torpeda Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Средняя скорость "Люкс-торпеды" на отдельных маршрутах местами достигала 87–93 км/ч. Примечательно, что путь из Львова в Коломыю (а это 195 км) экспресс преодолевал всего за 2 часа 8 минут. Самый быстрый современный поезд преодолевает этот маршрут за 3 часа 15 минут.

Поездка из Львова в Тернополь (140 км) на автомотрисе длилась примерно 2 часа — как и у многих современных поездов. Только экспрессы "Интерсити" сейчас курсируют между этими городами за полтора часа. В Польше же рельсовый автобус до сих пор держит рекорд на маршруте Краков–Закопане – 2 часа 18 минут.

"Люкс-торпеда" была быстрее обычных поездов и развивала скорость до 115 км/ч Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Конечно, билеты на Lux-torpeda были недешёвыми и на отдельные маршруты достигали 40 злотых, при том что средняя зарплата в Польше в то время составляла 100 злотых. Таким образом, экспрессом пользовались преимущественно состоятельные граждане, однако он пользовался немалым спросом.

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Рельсовые автобусы активно эксплуатировались до вторжения Германии в Польшу 1 сентября 1939 года. Вторую мировую войну пережили лишь две "Люкс-торпеды", которые эксплуатировались на территории Польши во время оккупации. Ездить на них разрешалось только немцам.

Во время оккупации Польши на Lux-torpeda разрешалось ездить только немцам Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

После войны одна из уцелевших Lux-torpeda использовалась для доставки горняков на работу на одну из шахт в польском городе Тшебиня, а другая стала донором запчастей. Последний скоростной рельсовый автобус вывели из эксплуатации в 1954 году и сдали на металлолом.

Кстати, в Украине 60 лет назад были разработаны и первые в мире троллейбусные поезда.

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