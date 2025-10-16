"Владеет козырями": в Time объяснили, как Зеленский завоевал расположение Трампа

Президент США Дональд Трамп в корне изменил позицию в отношении Украины и президента Владимира Зеленского. Журналист Том Нагорский отмечает, что украинский лидер смог найти подход к американскому коллеге, однако эта благосклонность может оказаться скоротечной.

Во время встречи Зеленского и Трампа 17 октября в Вашингтоне украинский президент озвучит список пожеланий, и шансы на их воплощение сейчас выглядят гораздо выше, пишет редактор Том Нагорский для Time 16 октября. Он отмечает, что лидеры общались дважды на прошлой неделе, а сейчас украинская делегация во главе с премьер-министром работает в США над соглашением об обмене технологий дронов в поддержку американских политиков, оборонных и энергетических компаний.

По словам журналиста, Зеленский отметит недавние достижения Вооруженных сил Украины, в частности удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, повлекшие дефицит бензина в РФ. Сейчас Трамп рассматривает поставки украинцам дальнобойных ракет "Томагавк", однако маятник может качнуться назад, а история с "Томагавками" — оказаться блефом, отмечает Нагорский.

"Трамп может быть настолько жаждущим очередного глобального мирного процветания, что будет давить на Зеленского, чтобы тот пошел на уступки, которые ни один украинский лидер не сможет принять — например, официальное признание российского контроля над Крымом или соглашение с лишь самыми расплывчатыми гарантиями безопасности со стороны Запада", — пишет журналист.

Впрочем пока, на его взгляд, Украина получила еще один балл в свою пользу в глазах Трампа. Кроме того, Зеленский заявлял, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он заставит президента РФ Владимира Путина прекратить войну. По словам автора материала, это заявление свидетельствовало, что президент Украины научился льстить американскому лидеру и теперь не только "имеет определенные козыри, но и стал мудрее в том, как их использовать".

Как менялось отношение Трампа к Зеленскому

Том Нагорский отметил, что во время встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете 28 февраля невозможно было бы представить, чтобы украинский президент просил ракеты Tomahawk и разведывательные данные для их применения и оружие на миллиарды долларов в обмен на технологии БПЛА, однако теперь эти вопросы будут на повестке дня во время переговоров 17 октября. Журналист назвал эти обстоятельства "головокружительным поворотом судьбы.

"Теперь Зеленский приезжает не как умоляющий, а скорее как друг и партнер, тогда как президент России Владимир Путин тушуется в Кремле", — пишет редактор.

Он пояснил, что президент Украины "усвоил урок" после ссоры в Белом доме 28 февраля и выразил щедрую благодарность Трампу и Штатам, хотя неоднократно делал это и до того. В течение следующих месяцев он хвалил "видение" Трампа и дипломатию "мира через силу".

Следующий "сдвиг" произошел на саммите НАТО в июне, когда президент США признал "смелую битву" Украины и его администрация объявила о соглашении, по которому Вашингтон продаст странам Европы оружия на миллиарды долларов для дальнейшей поставки ВСУ.

В начале июля Трамп заявил, что разочарован Путиным, а после того снял замораживание оборонительных вооружений для Киева и похвалил дальнобойные удары Сил обороны по целям в РФ.

Напомним, 14 октября Дональд Трамп подтвердил, что обсудит с Владимиром Зеленским оружие для Украины, в частности возможность поставки дальнобойных ракет "Томагавк".

В опубликованном 12 октября интервью Владимир Зеленский объяснил, куда будет бить Украина "Томагавками", если сможет получить их от США. По его словам, ракеты нужны для ударов по российским военным целям.