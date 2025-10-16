"Має козирі": в Time пояснили, як Зеленський завоював прихильність Трампа

Президент США Дональд Трамп докорінно змінив позицію щодо України та президента Володимира Зеленського. Журналіст Том Нагорський зазначає, що український лідер зміг знайти підхід до американського колеги, проте ця прихильність може виявитися швидкоплинною.

Related video

Під час зустрічі Зеленського і Трампа 17 жовтня у Вашингтоні український президент озвучить список побажань, і шанси на їх втілення наразі виглядають набагато вищими, пише редактор Том Нагорський для Time 16 жовтня. Він зазначає, що лідери спілкувалися двічі минулого тижня, а наразі українська делегація на чолі з прем'єр-міністром працює в США над угодою про обмін технологій дронів на підтримку американських політиків, оборонних й енергетичних компаній.

За словами журналіста, Зеленський відзначить нещодавні здобутки Збройних сил України, зокрема удари по російських нафтопереробних заводах, що спричинили дефіцит бензину в РФ. Нині Трамп розглядає постачання українцям далекобійних ракет "Томагавк", однак маятник може колихнутися назад, а історія з "Томагавками" — виявитися блефом, зазначає Нагорський.

"Трамп може бути настільки спраглим чергового глобального мирного процвітання, що тиснутиме на Зеленського, щоб той пішов на поступки, які жоден український лідер не зможе прийняти — наприклад, офіційне визнання російського контролю над Кримом або угода з лише найрозпливчастішими гарантіями безпеки з боку Заходу", — пише журналіст.

Втім наразі, на його погляд, Україна отримала ще один бал на свою користь в очах Трампа. Крім того, Зеленський заявляв, що Україна висуне Трампа на Нобелівську премію, якщо він змусить президента РФ Володимира Путіна припинити війну. За словами автора матеріалу, ця заява свідчила, що президент України навчився лестити американському лідеру та тепер не лише "має певні козирі, а й став мудрішим у тому, як їх використовувати".

Як змінювалося ставлення Трампа до Зеленського

Том Нагорський зазначив, що під час зустрічі Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті 28 лютого неможливо було б уявити, щоб український президент просив ракети Tomahawk і розвідувальні дані для їх застосування та зброю на мільярди доларів в обмін на технології БПЛА, проте тепер ці питання будуть на порядку денному під час переговорів 17 жовтня. Журналіст назвав ці обставини "запаморочливим поворотом долі.

"Тепер Зеленський приїжджає не як той, що благає, а радше як друг і партнер, тоді як президент Росії Володимир Путін тушкується в Кремлі", — пише редактор.

Він пояснив, що президент України "засвоїв урок" після сварки в Білому домі 28 лютого та висловив щедру подяку Трампу і Штатам, хоча неодноразово робив це і до того. Протягом наступних місяців він хвалив "бачення" Трампа та дипломатію "миру через силу".

Наступний "зсув" стався на саміті НАТО в червні, коли президент США визнав "сміливу битву" України і його адміністрація оголосила про угоду, за якою Вашингтон продасть країнам Європи зброї на мільярди доларів для подальшого постачання ЗСУ.

На початку липня Трамп заявив, що розчарований Путіним, а після того зняв заморожування оборонних озброєнь для Києва і похвалив далекобійні удари Сил оборони по цілях у РФ.

Нагадаємо, 14 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що обговорить з Володимиром Зеленським зброю для України, зокрема можливість постачання далекобійних ракет "Томагавк".

В опублікованому 12 жовтня інтерв'ю Володимир Зеленський пояснив, куди битиме Україна "Томагавками", якщо зможе отримати їх від США. За його словами, ракети потрібні для ударів по російських військових цілях.