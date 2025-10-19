Бойцы ХАМАС открыли огонь по технике Израиля: Воздушные силы ЦАХАЛ ударили по Рафаху

Израиль нанес авиаудары в районе Рафаха (Сектор Газа) в ответ на обстрел израильской инженерной машины, что, по оценке сторон, нарушило режим прекращения огня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с министром обороны и командованием армии для оценки дальнейших действий.

Как сообщает Ynet, утром в воскресенье боевики открыли огонь по инженерной технике Армии обороны Израиля в районе Рафаха — в ответ Воздушные силы Израиля нанесли удары по целям в этом районе.

После сообщений об обстреле инженерной машины в Рафасе авиация Израиля отработала по целям на юге сектора Газа. По данным израильских и палестинских источников, также была открыта огневая поддержка с военно-морских судов в направлении побережья.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинул заседание правительства и созвал совещание с министром обороны Израиля Кацем и руководством Армии обороны Израиля для срочного рассмотрения инцидента. На повестке дня, по сообщениям, — возможное возобновление авиаударов по целям ХАМАС и пересмотр режима пропуска гуманитарной помощи.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в Twitter призвал немедленно вернуться к активным боевым действиям: "Я призываю премьер-министра приказать Армии обороны Израиля полностью возобновить боевые действия в секторе Газа в полную силу. Ложные представления о том, что ХАМАС отвернется или даже будет придерживаться подписанного им соглашения, предсказуемо оказываются опасными для нашей безопасности. Нацистская террористическая организация должна быть полностью уничтожена — и желательно на час раньше".

Представитель ХАМАС Иззат аль-Ришек в ответ заявил, что ХАМАС якобы придерживается соглашения о прекращении огня, тогда как Израиль продолжает его нарушать и ищет "фальшивые оправдания для своих преступлений". Он также связал эскалацию с внутренним давлением ультраправой коалиции на израильское руководство.

По данным Ynet, накануне уже произошли инциденты с выходом вооруженных боевиков из туннелей в направлении сил Армии обороны Израиля в Хан-Юнисе и Рафахе, часть из них была ликвидирована. После заключения действующего прекращения огня силы Израиля действовали с ограниченными правилами открытия огня в буферных зонах, стрельба разрешена только в случаях прямой угрозы.

Как сообщал Фокус, ХАМАС вернул Израилю всех живых заложников.

Фокус также писал, что в начале октября Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе.