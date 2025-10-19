Бійці ХАМАС відкрили вогонь по техніці Ізраїлю: Повітряні сили ЦАХАЛ ударили по Рафаху

Ізраїль завдав авіаударів у районі Рафаха (Сектор Гази) у відповідь на обстріл ізраїльської інженерної машини, що, за оцінкою сторін, порушило режим припинення вогню. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу скликав термінову нараду з міністром оборони та командуванням армії для оцінки подальших дій.

Як повідомляє Ynet, вранці у неділю бойовики відкрили вогонь по інженерній техніці Армії оборони Ізраїлю в районі Рафаха — у відповідь Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по цілях у цьому районі.

Після повідомлень про обстріл інженерної машини в Рафасі авіація Ізраїлю відпрацювала по цілях на півдні сектора Газа. За даними ізраїльських і палестинських джерел, також була відкрита вогнева підтримка з військово-морських суден у напрямку узбережжя.

Авіація Ізраїлю відпрацювала по цілях на півдні сектора Газа

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу залишив засідання уряду та скликав нараду з міністром оборони Ізраїлем Кацем і керівництвом Армії оборони Ізраїлю для термінового розгляду інциденту. На порядку денному, за повідомленнями, — можливе поновлення авіаударів по цілях ХАМАС та перегляд режиму пропуску гуманітарної допомоги.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір у Twitter закликав негайно повернутися до активних бойових дій: "Я закликаю прем’єр-міністра наказати Армії оборони Ізраїлю повністю відновити бойові дії в секторі Газа на повну силу. Хибні уявлення про те, що ХАМАС відвернеться або навіть дотримуватиметься підписаної ним угоди, передбачувано виявляються небезпечними для нашої безпеки. Нацистська терористична організація має бути повністю знищена — і бажано на годину раніше".

Представник ХАМАС Іззат аль-Рішек у відповідь заявив, що ХАМАС нібито дотримується угоди про припинення вогню, тоді як Ізраїль продовжує її порушувати й шукає "фальшиві виправдання для своїх злочинів". Він також пов’язав ескалацію зі внутрішнім тиском ультраправої коаліції на ізраїльське керівництво.

За даними Ynet, напередодні вже сталися інциденти з виходом озброєних бойовиків із тунелів у напрямку сил Армії оборони Ізраїлю в Хан-Юнісі та Рафаху, частина з них була ліквідована. Після укладення чинного припинення вогню сили Ізраїлю діяли з обмеженими правилами відкриття вогню у буферних зонах, стрільба дозволена лише у випадках прямої загрози.

Як повідомляв Фокус, ХАМАС повернув Ізраїлю всіх живих заручників.

Фокус також писав, що напочатку жовтня Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в Газі.