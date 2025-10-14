Как придушить "шахеды": о методах войны с дронами и о перспективах Украины в ней

Related video

Дальние ударные БПЛА наводятся на цель системой спутниковой навигации. Есть координаты цели и есть координаты БПЛА. БПЛА строит маршрут к цели. Если данных от спутниковой системы нет, то цель не будет поражена. БПЛА просто не понимает, где он находится и куда ему лететь.

Поэтому спутниковую навигацию на территории страны подавляем и мы, и противник.

Противодействие РЭБ

Но раз есть подавление спутниковых сигналов, то есть и контрмеры. Чтобы бороться с подавлением, на ударные БПЛА ставят специальные "CRPA антенны". Такие антенны способны отличить сигнал спутника от сигнала РЭБ и вырезать помехи от РЭБ. Условно, чем больше в антенне элементов, тем больше источников РЭБ она может преодолеть. В начале войны их было на "шахедах" 4, потом стало 8, потом 12, а сейчас 16.

Также для усиления противодействия РЭБ антенны могут работать на разных спутниковых диапазонах и обрабатывать различные группировки спутников.

Кроме этого, абсолютно все БПЛА "умные" и имеют инерционные системы. Когда сигналы от спутников пропадают, БПЛА продолжает лететь, держа последнюю принятую со спутника высоту и последнее направление полета. Высота держится по барометру, а направление по компасу.

То есть "шахед" летит и ждет, когда хоть на мгновение снова появится сигнал от спутников. Сигнал появился — "шахед" сделал пересчет курса.

Важно

Варианты подавления

Об этом годами ведутся дискуссии в военных ведомствах. Как лучше и как правильнее всего подавлять системы навигации на БПЛА. И конечно, наш опыт в этих вопросах является очень конфиденциальной темой, ведь у противника — такие же проблемы с нашими "дипстрайками".

Но не стоит строить иллюзий, в РФ больше ученых, НИИ и предприятий, которые работают над темой спутниковой навигации и противодействия ей.

Вариантов подавления может быть два

Создание большой сети по всей стране точек РЭБ. БПЛА постоянно находится в зоне подавления и не может найти сигналы со спутника. Недостатком этого решения является необходимость постоянного наращивания точек РЭБ вслед за увеличением количества элементов на CRPA антеннах. То есть рано или поздно плотность сетки точек РЭБ будет такова, что антенны РЭБ придется ставить чуть ли не в каждом доме. При этом увеличивать элементы в антенне проще, чем строить плотную сеть помех. "Сила есть — ума не надо". Какими бы характеристиками не обладали СRPA-антенны, их всегда можно победить большой мощностью сигнала. Например, источник РЭБ 100 ватт и направленная антенна с усилением, которая смотрит прямо на "шахед". Или несколько таких мощных источников.

В описании СRPA всегда можно найти эти характеристики. Насколько антенна сопротивляется помехе. Например, подавление нескольких помех на 50 дБ или только одной на 80 дБ.

Казалось бы, способ хороший, но и здесь есть недостаток. А что делать, когда "шахеды" летят со всех сторон сразу и много, как их подавлять со всех сторон?

Заключение

Первый способ более стратегический и долгосрочный. Он подходит для защиты больших территорий страны. Второй способ более быстрый и подходит для защиты объектов критической инфраструктуры.

Я принципиально не буду называть средства РЭБ, которые относятся к первому и второму варианту, чтобы не рекламировать и не лоббировать каких-либо производителей.

И самое главное, что хочу сказать. Рано или поздно противник закроет РЭБом по 1 и 2 варианту всю свою территорию (некоторые участки уже закрыты наглухо). И полет "дипстраков" по спутниковой навигации станет невозможным.

Поэтому надо уже сейчас разрабатывать и внедрять навигацию, основанную на других принципах.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

