Фактор "Томагавков" — приблизит ли мир обмен "глубокими ударами" ближайшей зимой
Выстраивая сценарий событий на предстоящую зиму, политический аналитик Максим Яли ожидает, что внимание сторон прежде всего сосредоточится на обмене "глубокими ударами". Таким образом стороны хотят сесть за стол переговоров на своих условиях — а они пока совершенно несовместимы.
КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ СОБЫТИЯ В РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЕ В БЛИЖАЩИЕ МЕСЯЦЫ.
Основное внимание обеих сторон в ближайшие месяцы будет сосредоточено на т.н. "Deep strikes".
Украина будет продолжать бить по российским НПЗ и энергетике в приграничных областях РФ, россияне будут бить по украинской энергетике и пытаться устроить "блэкаут".
Цель у обеих сторон одна — изменить общественное мнение для усиления давления на лидеров государств с целью изменить их позиции и сесть за стол переговоров на своих условиях. Которые на данный момент являются абсолютно и обоюдно неприемлемыми.
Трамп фактически отошел в сторону на время, осознав бесперспективность быстрого завершения войны при своем посредничестве и таким образом позволяя "дерущимся в парке детям вымахаться", перед тем как будут готовы договариваться.
На линии боестолкновения ситуация вряд ли существенным образом изменится в ближайшее время, тем более, что начинается период т.н. "распутицы". А это традиционно приводит к снижению интенсивности боевых действий под влиянием погоды.
Даже если Трамп окончательно психанет и передаст Украине "Томагавки" (в чем я очень сомневаюсь), они не станут game changer"-ом в боевых действиях, как в 2022-м стали "Himars". Даже если в самом позитивном варианте развития событий для Украины Трамп передаст их в достаточном количестве и разрешит бить вглубь РФ, это позволит лишь более-менее уравнять возможности сторон в ударах по энергетическим и военным объектам. Но на данный момент это выглядит просто какой-то фантастикой. Особенно после поста Трампа с благодарностью Путина за его поддержку на получение им Нобелевской премии мира.
Не в этот раз и не в этом году.
Будем надеяться, что Путин поможет Трампу получить ее в следующем году.
Но для этого Украине при помощи того же Трампа и европейских партнеров нужно при помощи Силы развеять иллюзии Путина о возможной победе над Украиной на поле боя.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно