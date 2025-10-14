Фактор "Томагавков" — приблизит ли мир обмен "глубокими ударами" ближайшей зимой

Related video

КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ СОБЫТИЯ В РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЕ В БЛИЖАЩИЕ МЕСЯЦЫ.

Основное внимание обеих сторон в ближайшие месяцы будет сосредоточено на т.н. "Deep strikes".

Украина будет продолжать бить по российским НПЗ и энергетике в приграничных областях РФ, россияне будут бить по украинской энергетике и пытаться устроить "блэкаут".

Цель у обеих сторон одна — изменить общественное мнение для усиления давления на лидеров государств с целью изменить их позиции и сесть за стол переговоров на своих условиях. Которые на данный момент являются абсолютно и обоюдно неприемлемыми.

Трамп фактически отошел в сторону на время, осознав бесперспективность быстрого завершения войны при своем посредничестве и таким образом позволяя "дерущимся в парке детям вымахаться", перед тем как будут готовы договариваться.

На линии боестолкновения ситуация вряд ли существенным образом изменится в ближайшее время, тем более, что начинается период т.н. "распутицы". А это традиционно приводит к снижению интенсивности боевых действий под влиянием погоды.

Даже если Трамп окончательно психанет и передаст Украине "Томагавки" (в чем я очень сомневаюсь), они не станут game changer"-ом в боевых действиях, как в 2022-м стали "Himars". Даже если в самом позитивном варианте развития событий для Украины Трамп передаст их в достаточном количестве и разрешит бить вглубь РФ, это позволит лишь более-менее уравнять возможности сторон в ударах по энергетическим и военным объектам. Но на данный момент это выглядит просто какой-то фантастикой. Особенно после поста Трампа с благодарностью Путина за его поддержку на получение им Нобелевской премии мира.

Не в этот раз и не в этом году.

Будем надеяться, что Путин поможет Трампу получить ее в следующем году.

Но для этого Украине при помощи того же Трампа и европейских партнеров нужно при помощи Силы развеять иллюзии Путина о возможной победе над Украиной на поле боя.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

