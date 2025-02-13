Сказки Байдена закончились. Мир от Трампа предлагает Украине жестокую, но неизбежную реальность
Трамп по отношению к Украине выступает в роли жестокого врача, который лечит ее от застарелого инфантилизма, отмечает блогер Максим Яли. Но это в каком-то смысле лучше, чем сказки предыдущего президента США, которые переносили нас в несуществующий мир "розовых пони".
Посланник Трампа Уиткофф мог в Москве провести длительную встречу с Путиным. Такое предположение сделал журналист Fox News, как следует из стенограммы Белого дома.
А в Украину тем временем едет "ревизор" в лице министра финансов США.
Тактика Трампа по ведению переговоров с РФ и Украиной уже вырисовывается.
Естественно, оказывать давление на руководство Украины гораздо проще, чем на Путина.
Тем более, что у Москвы есть что предложить в виде "пряника".
Что для Путина стоит помиловать американского гражданина и сделать Трампу приятно — и дать повод получить порцию оваций?
Да завтра еще пачку арестуют.
Трамп послал на встречу к Путину не Келлога, которого "забраковали" в Москве, а свое доверенное лицо, которого знает много лет и который продемонстрировал эффективность в ведении переговоров. В том числе с Израилем уже в этом году.
И то, что Путин принял его лично, говорит о том, что предварительные переговоры между представителями Трампа и Путина действительно продвигаются достаточно быстро. И Трамп действительно готов учитывать пожелания Кремля.
Ну, а параллельно "говорящая голова" Трампа Такер Карлсон рассказывает о том, что Украина продает половину оружия, которое передают нам США, а украинцы "жируют" в Европе и вообще самые богатые люди на Земле…
Момент столкновения с жестокой реальностью приближается.Важно
Три года (а вернее, все 33) украинцы жили в мире иллюзий о том, что весь мир нас поддерживает и так будет длиться вечно.
Жду с нетерпением, когда станут известны уже официально требования Трампа к Украине по сделке с РФ.
Но уже картина прорисовывается.
Трамп не хочет брать на себя никаких реальных гарантий безопасности для Украины. Он хочет получить Нобелевскую премию Мира и выполнить свое предвыборное обещание остановить российско-украинскую войну.
Переложить все обязательства на Европу.
О вступлении в НАТО Украины можно забыть. По крайней мере, на ближайшие 4 года. Трамп об этом говорил уже не раз открыто. Хотя если откровенно, это и так было понятно еще при Байдене.
Чем-то нынешняя ситуация напоминает мне столкновение с жестокой реальностью ребенка, которому родители все детство рассказывали про мир "розовых пони". А потом родителей не стало — и его отдали в интернат.
Увы, мир иллюзий сильно отличается от реальности, в которой каждый пытается достигнуть собственных интересов и целей за счет более слабых.
И да, восприятие новой реальности, в которой оказался Мир за последние 10 лет, у Трампа и Путина совпадает гораздо сильнее, чем у украинцев в целом.
Инфантилизм — опасная болезнь. Процесс лечения очень болезненный. Но есть и позитивный момент: чем раньше начинается процесс лечения, тем быстрее наступает выздоровление.
"Сказки венского леса" от администрации Байдена о том, что США будут помогать Украине столько, сколько будет необходимо, были очень сладкими. Но в реальности все было по-другому.
А мы были обманываться рады…
И тут дело вовсе не в Зеленском и его окружении.
Он не причина.
Он следствие.
Следствие нашей незрелости и инфантильности.
Лучшее отражение коллективного бессознательного.
И ответственность за то, что произошло и еще произойдет впереди, лежит на всех нас.
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