Сказки Байдена закончились. Мир от Трампа предлагает Украине жестокую, но неизбежную реальность

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Посланник Трампа Уиткофф мог в Москве провести длительную встречу с Путиным. Такое предположение сделал журналист Fox News, как следует из стенограммы Белого дома.

А в Украину тем временем едет "ревизор" в лице министра финансов США.

Тактика Трампа по ведению переговоров с РФ и Украиной уже вырисовывается.

Естественно, оказывать давление на руководство Украины гораздо проще, чем на Путина.

Тем более, что у Москвы есть что предложить в виде "пряника".

Что для Путина стоит помиловать американского гражданина и сделать Трампу приятно — и дать повод получить порцию оваций?

Да завтра еще пачку арестуют.

Трамп послал на встречу к Путину не Келлога, которого "забраковали" в Москве, а свое доверенное лицо, которого знает много лет и который продемонстрировал эффективность в ведении переговоров. В том числе с Израилем уже в этом году.

И то, что Путин принял его лично, говорит о том, что предварительные переговоры между представителями Трампа и Путина действительно продвигаются достаточно быстро. И Трамп действительно готов учитывать пожелания Кремля.

Ну, а параллельно "говорящая голова" Трампа Такер Карлсон рассказывает о том, что Украина продает половину оружия, которое передают нам США, а украинцы "жируют" в Европе и вообще самые богатые люди на Земле…

Момент столкновения с жестокой реальностью приближается.

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Поражение и победа Путина: как расценивать "мир по Трампу" и что делать Украине

Три года (а вернее, все 33) украинцы жили в мире иллюзий о том, что весь мир нас поддерживает и так будет длиться вечно.

Жду с нетерпением, когда станут известны уже официально требования Трампа к Украине по сделке с РФ.

Но уже картина прорисовывается.

Трамп не хочет брать на себя никаких реальных гарантий безопасности для Украины. Он хочет получить Нобелевскую премию Мира и выполнить свое предвыборное обещание остановить российско-украинскую войну.

Переложить все обязательства на Европу.

О вступлении в НАТО Украины можно забыть. По крайней мере, на ближайшие 4 года. Трамп об этом говорил уже не раз открыто. Хотя если откровенно, это и так было понятно еще при Байдене.

Чем-то нынешняя ситуация напоминает мне столкновение с жестокой реальностью ребенка, которому родители все детство рассказывали про мир "розовых пони". А потом родителей не стало — и его отдали в интернат.

Увы, мир иллюзий сильно отличается от реальности, в которой каждый пытается достигнуть собственных интересов и целей за счет более слабых.

И да, восприятие новой реальности, в которой оказался Мир за последние 10 лет, у Трампа и Путина совпадает гораздо сильнее, чем у украинцев в целом.

Инфантилизм — опасная болезнь. Процесс лечения очень болезненный. Но есть и позитивный момент: чем раньше начинается процесс лечения, тем быстрее наступает выздоровление.

"Сказки венского леса" от администрации Байдена о том, что США будут помогать Украине столько, сколько будет необходимо, были очень сладкими. Но в реальности все было по-другому.

А мы были обманываться рады…

И тут дело вовсе не в Зеленском и его окружении.

Он не причина.

Он следствие.

Следствие нашей незрелости и инфантильности.

Лучшее отражение коллективного бессознательного.

И ответственность за то, что произошло и еще произойдет впереди, лежит на всех нас.

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