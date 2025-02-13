Поражение и победа Путина: как расценивать "мир по Трампу" и что делать Украине

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1. Из хорошего:

а. Перемирие или мир, если будут достигнуты, будут означать, что Украина сейчас выжила. В 2022 году Путин стремился нас уничтожить. Часть присоединить, часть превратить в покоренную "Беларусь-2". ВСУ разоружить. Патриотов и гражданское общество терроризировать или вытеснить в изгнание. Этого не произошло. В этом смысле Путин пока проиграл.

б. Путь европейской интеграции сохранится. Будет шанс использовать несколько следующих лет, чтобы вступить в ЕС и таким образом решить экзистенциальную задачу приобщения к Евросоюзу. (Замечу: шанс, но отнюдь не заранее гарантированный успех; и Россия будет всячески стараться нас завалить на этом пути).

2. Из неприятного, но ожидаемого:

а. Территории пока не вернем (хотя российскими их официально не признают). Вопрос территорий будет отложен на неопределенное время.

б. В НАТО пока не возьмут. Хорошо, если просто не возьмут с туманными недоговоренностями. Весьма плохо, если США пообещают Путину — неважно, публично или не публично — что не возьмут "в течение 20 лет" или "никогда". Это будет означать очень серьезный стратегический успех Путина и, по сути, создание предпосылок для агрессии в будущем. Теоретически, конечно, преемники Трампа могут и пересмотреть это обещание, но шансов не так чтобы много.

Трамп не сможет остановить войну навсегда Фото: Из открытых источников

3. Что очевидно?

При выше названных предпосылках очевидно, что основополагающий спор между Украиной и Россией (Россия хочет нас уничтожить, а мы хотим жить) НЕ БУДЕТ решен, поэтому "мир" (если он вообще будет достигнут) неизбежно будет лишь временным. И это будут понимать почти все.

Кремль будет понимать, что мы не откажемся от оккупированных территорий и будем ждать историческую возможность их вернуть.

Но так же и мы будем понимать, что Путин — тоже не откажется от идеи нас уничтожить и перед окончательным уходом с политической арены попытается все-таки нас покорить. Да и его преемники будут стремиться к тому же.

К сожалению, не факт, что это будут понимать США и Запад в целом.

4. Сколько продержится такой "мир"?

Скорее всего, пока Трамп будет в Белом Доме, может продолжаться: Путин его уважает и, возможно, не рискнет разорвать соглашение.

Также немало будет зависеть от гарантий безопасности, и, к сожалению, именно это остается по состоянию на сейчас наименее понятным. Как будут выглядеть миротворческий и мироподдерживающий контингенты количественно и качественно? Как будут действовать в случае нападения или провокаций? Больше вопросов, чем ответов.

5. Если подытожить, то передышка нам, безусловно, нужна, но следует понимать, что это будет лишь промежуточная передышка. Что-то вроде "Минска-3". Надо это осознавать очень хорошо и после достижения "мира" начинать готовиться к новой войне.

Если же победит запрос на эйфорию, расслабон и шашлыки (а он, к сожалению, с большой вероятностью победит), то через несколько лет получим настоящую национальную катастрофу с риском потери государственности.

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